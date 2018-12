41cbd6d12f

Nacional Canciller defiende decisión sobre Pacto Migratorio: "Cada país tiene derecho de fijar sus propias reglas" Ante la comisión de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero reafirmó la decisión del Ejecutivo de restarse del pacto internacional sobre migración. Mientras, los parlamentarios criticaron a Cancillería: "Las explicaciones que ha dado ministro, no es que no sean suficientes, es que no son explicaciones", dijo el senador Lagos Weber. Diario Uchile Martes 11 de diciembre 2018 17:11 hrs.

El canciller Roberto Ampuero asistió a la comisión de Relaciones Exteriores del Senado para dar explicaciones sobre la decisión del Gobierno de abandonar el Pacto Migratorio de la ONU. En la instancia, el secretario de Estado recalcó que el Pacto tiene omisiones y que no hace diferenciación entre migrantes regulares e irregulares. “Chile ha suscrito la declaración universal de Derechos Humanos y la Convención para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias (…). Nadie puede decir que Chile está contra el multilateralismo o los Derechos Humanos”, añadió. Asimismo, reafirmó la idea de que “cada país tiene derecho y es soberano también, de fijar sus propias reglas de migración”. AHORA: Canciller @robertoampuero asiste a la Comisión de Relaciones Exteriores del @Senado_Chile pic.twitter.com/D2YVJXOyOR — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) 11 de diciembre de 2018 Ante ello, el senador Juan Pablo Letelier dijo que “el Gobierno ha provocado una fisura en la política exterior de Chile”. Mientras, el Lagos Weber indicó: “Se está jugando con la política exterior de manera frívola por un tema interno (…). Las explicaciones que ha dado ministro, no es que no sean suficientes, es que no son explicaciones”. Una vez concluida la sesión, los parlamentarios acordaron enviar un oficio a la Cancillería exigiendo que se dieran a conocer los antecedentes y fundamentos de la decisión.

