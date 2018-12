41cbd6d12f

Concejal de Valdivia por concurso de belleza: "Aquí hay una actitud intencionada y dolosa de discriminar" Tener "sexo femenino, al momento de nacer" es uno de los requisitos del concurso de belleza 'Reina de Los Ríos 2019' que organiza la Municipalidad de Valdivia. El certamen, que en sus 100 años ya ha sido cuestionado por cosificar a las mujeres y perpetuar una cultura machista, nuevamente hace noticia y no precisamente por ser el más antiguo del país. Tomás González F. Martes 11 de diciembre 2018 20:28 hrs.

Esta mañana, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) envió una carta dirigida al alcalde de Valdivia, Omar Sabat, en la que le exigieron modificar las bases del concurso de belleza Reina de Los Ríos 2019, por considerarlas “abiertamente transfóbicas, por incurrir en la ilegalidad y por basarse en prejuicios e ignorancia”. Esto debido a que en las bases de la edición 2019 del certamen se estableció como requisito que las participantes debían ser mujeres “al momento de nacer”. El hecho fue denunciado a través de redes sociales por el concejal socialista Pedro Muñoz, quien en conversación con Radio Universidad de Chile manifestó su postura frente a la situación. “Aquí hay una actitud intencionada y dolosa de discriminar. Que no se aviene, no solamente con el progreso y con los avances que ha tenido la sociedad en materia de aceptación de las diversidades sexuales, si no también de los avances legislativos y normativos, como la ley que incorpora expresamente, define la discriminación arbitraria e incorpora la categoría de identidad de género”, comentó el concejal. Fue precisamente la promulgación de esta ley la que le permitió a la abogada y activista trans, Constanza Valdés, interponer una denuncia en contra de la Municipalidad de Valdivia ante la Contraloría regional por discriminación arbitraria. Valdés explicó a Radio Universidad de Chile el sustento jurídico de la denuncia que fue recepcionada por Contraloría el día domingo. “La municipalidad como parte integrante de la administración del Estado, está sujeto también al principio de la legalidad y ese principio tiene obviamente ciertos límites que tienen que ver con su actuar. Este actuar tiene como uno de los límites también el respeto a los derechos fundamentales de los particulares. En ese sentido, a través de este actuar, y por mucho que sea un concurso, lo está haciendo a través de su personalidad jurídica propia y en ese sentido tiene que mantener ciertos estándares”, dijo la abogada, quien agregó que “estos estándares no los está cumpliendo porque está discriminando”. Sin embargo, la medida no causó el mismo rechazo en la comuna anfitriona del certamen de belleza más antiguo de Chile. Fue el concejal UDI, Leandro Kunstmann, quien salió en defensa del polémico requisito manifestando que éste no es discriminatorio y que a su parecer éste debiese ser aún más específico. “De todas maneras me parece correcto, encuentro que no tiene nada de malo especificarlo. Yo sería aun más específico en señalar que se deba mantener digamos, como mujer ahora. Más allá de sólo haber nacido mujer“, sostuvo. Mismo argumento que utilizó el también concejal de la comuna de Valdivia, Felipe Riffo, quien dijo que este es un requisito como cualquier otro y que no existe discriminación. “Por ningún motivo aquí hay discriminación, este no es un municipio que discrimina. Por el contrario, incluye y se adapta a todos los cambios. Pero este es un concurso propio que tiene reglas propias, lleva más de 100 años con las mismas reglas”, señaló Riffo. Si bien el alcalde de Valdivia, Omar Sabat, se abstuvo de dar declaraciones, desde la organización del certamen descartaron una modificación de las bases argumentando que estas se definieron antes de la proclamación de la Ley de Identidad de Género. Un certamen para el que en 2017 se destinaron 194 millones de pesos y que para este 2019, tiene más de 200 millones aprobados. Así, el próximo 26 de diciembre se realizará la primera y única pre selección del certamen que, ya sabemos, no contará con ninguna representante transgénero. Aquí las bases del concurso:



