16656d4747

950fb477b3

Deportes El campeón en busca de DT Beñat San José, técnico español arribado a San Carlos de Apoquindo para el torneo 2018, confirmó su salida del club. Católica inicia búsqueda de nuevo cuerpo técnico ad portas de tener que volver a disputar la Copa Libertadores. Diario Uchile Martes 11 de diciembre 2018 9:10 hrs. Compartir

Sin técnico se quedó la Universidad Católica. La escuadra campeona del torneo nacional de fútbol confirmó ayer que el español Beñat San José utilizó su cláusula de salida para restarse de la temporada 2019. Los rumores empezaron a circular pasadas las 15.00 horas. En San Carlos de Apoquindo se preparaban para dar una conferencia de prensa en la que anunciarían públicamente la partida del entrenador arribado a la institución para la competencia 2018. Las especulaciones se iniciaron a la misma hora: algunas de las hipótesis hablaban de una supuesta llegada del estratega a Colo Colo, otros que su renuncia se debía a los problemas “de camarín” que mantenía con Luciano Aued y Diego Buonanotte, dos de las figuras de su equipo. 17.30, Juan Tagle, presidente de Cruzados SADP fue el encargado de leer el comunicado oficial del club: “Durante la jornada de ayer domingo, Beñat comunicó formalmente a Cruzados su decisión de hacer uso de la cláusula de término anticipado del contrato que lo vinculaba con el club. Conforme a dicha cláusula, dentro de siete días corridos desde el término del campeonato del año 2018, cualquiera de las partes podía comunicar a la otra su decisión de poner término al contrato que lo vinculaba por toda la temporada 2019, pagando la indemnización correspondiente. Según lo expresado por el Director Técnico -quien se encuentran en España- al Presidente y al Gerente Deportivo del club, su decisión de ejercer la cláusula de salida tiene por objetivo conseguir la libertad de acción para evaluar nuevos desafíos en su carrera profesional”. Acto seguido, agradecieron a San José por la obtención de décimo tercera estrella del club en campeonatos nacionales, “reconociendo en él y en todo su Cuerpo Técnico una entrega y profesionalismo a toda prueba y una enorme calidad humana, motivos por los cuales sus nombres quedarán en la historia grande de Universidad Católica, club donde tendrán siempre las puertas abiertas. Asimismo, les desea el mejor de los éxitos en su futuro personal y profesional”. Más tarde, el representante del español se refirió a la decisión del cuerpo técnico. Pablo Roberto de Souza, entrevistado en radio ADN, explicó que era mejor “dar un paso al costado si no iban a estar las energías para el próximo año” y si bien descartó que la salida pasara por otra propuesta deportiva o algún inconveniente con Católica aclaró que no se logró saber si se iba a contratar a los jugadores requeridos por el hispano: “Fue todo tan rápido que no se puede saber con claridad si se iba a contratar a los futbolistas que él quería”. Los aspirantes En la citada conferencia de prensa, José María Buljubasich, gerente deportivo de la institución, informó que se había iniciado rápidamente la búsqueda del reemplazo del DT. Sin querer adelantar nombres, confirmó que están en conversaciones con algunos entrenadores. El requisito: quien llegue debe entender que la UC trabaja fuertemente con sus inferiores, explicó. Martín Palermo, José Luis Sierra o Francisco Bozán estarían siendo evaluados por los ejecutivos del campeón que en 2019 deberá disputar Copa Libertadores, además de los torneos nacionales.

Sin técnico se quedó la Universidad Católica. La escuadra campeona del torneo nacional de fútbol confirmó ayer que el español Beñat San José utilizó su cláusula de salida para restarse de la temporada 2019. Los rumores empezaron a circular pasadas las 15.00 horas. En San Carlos de Apoquindo se preparaban para dar una conferencia de prensa en la que anunciarían públicamente la partida del entrenador arribado a la institución para la competencia 2018. Las especulaciones se iniciaron a la misma hora: algunas de las hipótesis hablaban de una supuesta llegada del estratega a Colo Colo, otros que su renuncia se debía a los problemas “de camarín” que mantenía con Luciano Aued y Diego Buonanotte, dos de las figuras de su equipo. 17.30, Juan Tagle, presidente de Cruzados SADP fue el encargado de leer el comunicado oficial del club: “Durante la jornada de ayer domingo, Beñat comunicó formalmente a Cruzados su decisión de hacer uso de la cláusula de término anticipado del contrato que lo vinculaba con el club. Conforme a dicha cláusula, dentro de siete días corridos desde el término del campeonato del año 2018, cualquiera de las partes podía comunicar a la otra su decisión de poner término al contrato que lo vinculaba por toda la temporada 2019, pagando la indemnización correspondiente. Según lo expresado por el Director Técnico -quien se encuentran en España- al Presidente y al Gerente Deportivo del club, su decisión de ejercer la cláusula de salida tiene por objetivo conseguir la libertad de acción para evaluar nuevos desafíos en su carrera profesional”. Acto seguido, agradecieron a San José por la obtención de décimo tercera estrella del club en campeonatos nacionales, “reconociendo en él y en todo su Cuerpo Técnico una entrega y profesionalismo a toda prueba y una enorme calidad humana, motivos por los cuales sus nombres quedarán en la historia grande de Universidad Católica, club donde tendrán siempre las puertas abiertas. Asimismo, les desea el mejor de los éxitos en su futuro personal y profesional”. Más tarde, el representante del español se refirió a la decisión del cuerpo técnico. Pablo Roberto de Souza, entrevistado en radio ADN, explicó que era mejor “dar un paso al costado si no iban a estar las energías para el próximo año” y si bien descartó que la salida pasara por otra propuesta deportiva o algún inconveniente con Católica aclaró que no se logró saber si se iba a contratar a los jugadores requeridos por el hispano: “Fue todo tan rápido que no se puede saber con claridad si se iba a contratar a los futbolistas que él quería”. Los aspirantes En la citada conferencia de prensa, José María Buljubasich, gerente deportivo de la institución, informó que se había iniciado rápidamente la búsqueda del reemplazo del DT. Sin querer adelantar nombres, confirmó que están en conversaciones con algunos entrenadores. El requisito: quien llegue debe entender que la UC trabaja fuertemente con sus inferiores, explicó. Martín Palermo, José Luis Sierra o Francisco Bozán estarían siendo evaluados por los ejecutivos del campeón que en 2019 deberá disputar Copa Libertadores, además de los torneos nacionales.