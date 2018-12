401c9e7175

Internacional La denuncia de violación en Argentina que remece al mundo artístico La actriz Thelma Fardín denunció que el actor Juan Darthés la violó cuando ella tenía 16 años. Su testimonio volvió a poner en la palestra los abusos que se comenten contra las mujeres en el medio artístico, y que se suma a diversos casos que se han dado a nivel mundial, evidenciando que en el medio la violencia de género es una práctica común. Andrea Bustos C. Miércoles 12 de diciembre 2018 20:09 hrs.

Impacto causó en Argentina la declaración de la actriz Thelma Fardín, quien denunció al actor trasandino, Juan Darthés, de haberla violado hace nueve años, cuando ella tenía 16 y grababan la serie infantil Patito Feo. La joven cuenta con un amplio apoyo de la red de actrices argentinas y no es la primera en denunciar a Darthés, por lo que su caso volvió a poner en la palestra pública los abusos que se cometen en el mundo artístico, situación que también ha quedado en evidencia en nuestro país durante los últimos meses. “Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante. Hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona, y eso fue un cachetazo para mí”. Esta frase es parte de lo comenta en un video que grabó para contar su historia del cómo fue que el actor la violó en Nicaragua. En compañía de varias actrices argentinas, la joven hizo pública su denuncia, la que ya está en manos de la justicia nicaragüense, pues es ahí donde ocurrieron los hechos, y por lo tanto es ese el país que debe hacerse cargo de la investigación de la violación que aún no ha prescrito. La joven dijo que darse cuenta de que otras actrices también habían sufrido abusos por parte del famoso actor le dio fuerzas para atreverse a contar su historia y denunciar. “En ese momento yo estaba viviendo afuera y eso me movilizó profundamente, y en ese momento sentí que tenía que hacer algo para, primero, resolverlo yo en mi fuero interno, y después, como digo en el video, me encontré apoyada de mi gente y después con esto, que como se imaginan me tiene muy movilizada, pero fue un proceso largo”. La actriz de Patito Feo es apoyada por la agrupación de actrices argentinas, quienes organizaron la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la denuncia. Las profesionales señalaron que callar y someterse se ha convertido en el precio de contar con un trabajo, y que la opresión y la cosificación son actitudes comunes en ese medio laboral. Agregaron que “las actrices somos ignoradas al denunciar y exponer los abusos se duda sistemáticamente de nuestras voces, de los testimonios”, por lo que afirmaron que “el tiempo de la impunidad para los abusadores debe terminar”. Mirá cómo nos ponemos En el video que grabó la actriz para contar su historia comentó que Darthés “me agarró la mano y me hizo que lo tocara para que sintiera su erección. Me dijo ‘mirá cómo me ponés’”, y fue precisamente esa frase las que las actrices argentinas tomaron para iniciar una campaña de apoyo a Thelma Fardín. Esta frase utilizada por el actor también había sido mencionada por las otras denunciantes. En el mismo clip audiovisual donde ella contó lo que le sucedió, aparecen varias actrices y actores argentinos pronunciando la consigna Mirá cómo nos ponemos, como símbolo de esta denuncia de violación a una menor de edad. Una vez conocida la acusación y mencionada la campaña, el hashtag #Miracomonosponemos se volvió trending topic en Twitter, donde cientos de personas han expresado su apoyo hacia la actriz. Incluso, el Presidente argentino Mauricio Macri se refirió a la situación, pues Juan Darthés participó de una campaña del Gobierno en contra de la violencia hacia las mujeres, la que será elimina por respeto a la joven. Por respeto a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés resolvimos levantar de estas redes un spot publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 12 de diciembre de 2018 El acoso en el medio chileno En Chile, los casos de Nicolás López y Herval Abreu abrieron el debate del abuso y el acoso dentro del medio local, por lo que las profesionales de nuestro país han mirado con especial atención lo que pasa en Argentina. Andrea Gutiérrez, vocera de la Red de Actrices Chilenas, indicó que como agrupación se sienten muy orgullosas del apoyo transversal que han tenido las profesionales argentinas en este caso, y dijo que se debe “valorar y poner énfasis en como la Red de Actrices Argentinas ha logrado que algo tan doloroso, algo tan instalado, tan naturalizado, que es negativo, que es horrendo, se vuelva un factor de cohesión, de lucha, de unión, incluso, utilizando la misma frase, la misma expresión del abusador, ahora levantándose en contra de ese abuso”. Además, la actriz dijo que lo que se ve en este caso, donde un actor con trayectoria y reconocido públicamente abusa de una actriz joven que recién comienza, es una situación que suele repetirse dentro del medio como causal de abuso. “El poco espacio laboral de desarrollo hace que sea un espacio muy competitivo, donde es muy difícil instalarse, por lo tanto existe y está siempre predispuesto a que existan esta clase de abusos, porque la actriz teme quedar estigmatizada, quedar fuera del trabajo, perder la posibilidad de desarrollarse laboralmente, y ahí hay un mecanismo de extorsión del poder muy grande que esta instalado en todas partes del mundo”. Por otra parte, Gabriela Arroyo, miembro de la Comisión de Género del Sindicato de Actores de Chile, señaló que como organización están siguiendo de cerca cada nueva denuncia que se da en el gremio a nivel latinoamericano. Además, explicó que si bien hace poco se ha tomado consciencia sobre la realidad del abuso en este medio, ahora que se sabe sobre los hechos se busca trabajar en erradicar una practica naturalizada. Respecto de por qué se generan este tipo de hechos, la actriz explicó que “creemos que, como contexto, la asimetría laboral, en este caso la diferencia de poder jerárquico que ocurre en los distintos espacios laborales, genera el acoso y el abuso y, generalmente, o siempre, los hombres son los que tienen más poder y en este caso las mujeres somos las que estamos más abajo, siendo vulneradas por ese poder jerárquico”. Agregó que algunas acciones se han visto por años como algo normal, por lo que ha sido difícil reaccionar y tomar conciencia de qué es el abuso, cómo se genera y qué se debe denunciar. Para evitar que este tipo de hechos se sigan permitiendo en el rubro, es que ambas organizaciones han puesto en marcha iniciativas para erradicarlo. Por una parte, la Red de Actrices Chilenas lanzó una campaña en contra de la cosificación de la mujer, a través de la que se busca evitar que el cuerpo de las mujeres sea utilizado como un objeto. “La red se pone en mente justamente desnaturalizar estas acciones, esto que esta tan arraigado en nuestra cultura”, explicó Andrea Gutiérrez. La campaña se difunde a través de afiches, videos y fotografías, las que ya se pueden revisar en las redes sociales de la agrupación. “El problema no es usar tu cuerpo como tú desees, sino cuando un otro emplea tu cuerpo dándole un rol utilitario y sumiso”, es parte de las frases que se incluyen en la campaña. Por otra parte, Sidarte habilitó un canal de denuncias, y ofrece apoyo psicológico y ayuda legal para las mujeres que lo requieran, labor que realizan en conjunto a Corporación La Morada. Además, realizan una serie de actividades como charlas y reuniones para discutir en torno a este tema, donde también se ha incluido a los hombres, pues son conscientes de que para erradicar el abuso no basta con denunciar, pues los hombres también deben entender que acosar a las mujeres no se puede tolerar en ningún contexto.

