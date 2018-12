0ef41cc332

Deportes Arley Méndez, el mejor deportista chileno según el COCh El pesista recibió el reconocimiento durante la gala anual que organiza el Comité Olímpico de Chile. Medallas de oro en el Mundial de la especialidad, Panamericanos y Sudamericano respaldan su designación. Diario Uchile Jueves 13 de diciembre 2018 10:40 hrs. Compartir

El pesista nacional Arley Méndez fue elegido como el mejor deportistas chileno del 2018 por el directorio del Comité Olimpico de Chile, en la Gala Olímpica realizada hoy miércoles en Casa Piedra. El evento comenzó con un homenaje a la medalla obtenida por Manuel Plaza en los Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928, para luego dar paso a los discursos de la Ministra del Deporte, Pauline Kantor, y el Presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica. Además se premió a los mejores entrenadores de este 2018, premio que recayó en Giorgi Panchev (Pesas), Daniel Nejamkin (Volleyball) y Bienvenido Front (Remo). Además, se entregó el premio a la trayectoria deportiva, el cual quedó en manos de Ángel Marentis, del tiro al vuelo. El premio al “Espíritu Team Chile”, el cual fue votado por los propios deportistas, fue entregado al seleccionado nacional de pentatlón moderno, Esteban Bustos. A continuación, se entregaron los premios a las revelaciones deportivas del 2018, siendo premiados Ruy Barbosa (motociclismo), Christina Hostetter e Isidora Niemeyer (remo), Martín Vidaurre (ciclismo), la Selección Chilena Sub 15 de Básquetbol Femenino, Nicolás Díaz (surf), Valentina Toro (karate), Francisco Solis (judo) y la Selección Juvenil de Gimnasia Rítmica. Otra instancia de premiación fue para las actuaciones destacadas, premios que recayeron en Joaquín Niemann (golf), Nicolás Jarry (tenis), Kristel Köbrich (natación) y Felipe Miranda (esquí náutico). Más tarde, fue el turno de reconocer a los medallistas mundiales: Claudio Romero (atletismo), Antonia y Melita Abraham (remo), María José Mailliard (canotaje), Camilo Velozo (karate), Pablo Quintanilla (motociclismo), Javiera Vargas (patín carrera), Bárbara Riveros (triatlón), María Fernanda Valdés y Arley Méndez (Pesas). Los premios más importantes de la noche fueron los entregados al Mejor Deportista Paralímpico y Mejor Deportista del Año. El primero fue para el nadador paralímpico, Alberto Abarza, quien tuvo una gran temporada, destacando sus cuatro medallas de oro en el World Series de Berlin. El segundo premio quedó en manos de Arley Méndez, quien nuevamente destacó en esta temporada, consiguiendo una medalla de oro en el Mundial de Levantamiento de Pesas. Luego de la premiación, Méndez indicó que “Me siento muy feliz. Es algo que siempre quise en la vida, triunfar entre los grandes”. “No nací en Chile, pero este es un país al que quiero como si hubiera nacido aquí. Fueron los que me dieron la oportunidad. Chile me ha dado todo lo que tengo y me entregó alojamiento cuando yo no era nadie, cuando empecé desde abajo. El COCh estuvo apoyándome, mi federación, y lo mismo mi entrenador, mi familia, mi señora y mi padre, que está en el cielo”, agregó.

