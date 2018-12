0ef41cc332

aea611911a

Derechos Humanos Carmen Frei y Raúl Zurita reciben premio de DD.HH. Jaime Castillo Velasco 2018 Este 10 de diciembre, se cumplieron 40 años de existencia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. El emotivo acto de celebración se realizó en el emblemático Teatro Nacional Chileno, con un público masivo de más de 500 asistentes pertenecientes al mundo ciudadano, político, social, cultural y de derechos humanos de nuestro país. Diario Uchile Jueves 13 de diciembre 2018 12:26 hrs. Compartir

La conmemoración del cuadragésimo aniversario de la Comisión Chilena de Derechos Humanos contó con la conducción del periodista Sergio Campos y de la actriz, Lizet Alvarado además de diversas presentaciones artísticas: Luis Le Bert, Ismael Oddó (Quilapayún), Claudio Narea y Miguel Tapia (ex Los Prisioneros) y el grupo de baile Tango Sur. Durante la actividad, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, realizó un abierto reconocimiento a los representantes de la Cultura y las Artes, y sus aportes como instrumentos de memoria y resistencia: “La música, el teatro, el cine, la fotografía, la plástica, la danza, el diseño, la narrativa, la poesía expresan la resistencia a través de las siluetas, las máscaras en blanco, los carteles, los gritos, la guitarra, la brocha, la postura del cuerpo, la palabra, la mano al desconocido, las miradas unísonas, el punto sin punto”, se señaló en la presentación. Luego de enfatizar que “Hoy queremos hacer visible a esas personas que con sus voluntades y creaciones aportaron y siguen aportando a la defensa y promoción de los contenidos declarados en los diversos instrumentos y documentos que consagran los derechos humanos. Queremos reconocer la trayectoria de los artistas que con su resistencia, estimulan la memoria, la identidad y nuestro protagonismo”, se les entregó un reconocimiento por su quehacer en Derechos Humanos, por sus reconocidas trayectorias y destacada labor a Liliana García, Malucha Pinto, Alejandro Goic, Ebe Bellange, Jorge Coulon; Claudio Narea y Miguel Tapia, Amaro Labra, Ricardo Venegas, Luis Le Bert, el fotógrafo, Luis Navarro y al cineasta, Hernán Caffiero. El Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, en su discurso hizo un reconocimiento a todos y todas las personas que han colaborado en el tema de los Derechos Humanos, además de realizar un profundo análisis de la difícil situación política actual, de Chile y el mundo, en materia de derechos humanos. “Los Derechos Humanos debieran constituirse en un nuevo paradigma, en el nuevo relato, que convoque unitariamente a los distintos sectores sociales y políticos que quieren legar a las futuras generaciones un horizonte ético y político que se puede definir en que simplemente todos los seres humanos somos libres e iguales y que aspirar a la plena realización de su dignidad debe ser un mandato que nos movilice y convoque como aspiración colectiva y mayoritaria”, proclamó Margotta. El momento crucial del aniversario fue la entrega del Premio de Derechos Humanos Jaime Castillo Velasco 2018 a la ex Senadora, Carmen Frei Ruiz- Tagle y el Premio Nacional de Literatura, Raúl Zurita, quienes recibieron un galvano, agradeciendo este importante reconocimiento en Derechos Humanos. La ex senadora Carmen Frei, al agradecer expresó: “Este reconocimiento quisiera compartirlo con tantas personas, mujeres y hombres, que he conocido en estos años y que no han descansado nunca por conocer la verdad y la justicia, no podemos vivir tranquilos en un mundo en que se asesinó, torturó, violó a personas solo por pensar distinto, en este mundo que parece hoy día tan individualista, tan centrado cada uno en lo suyo, estos actos nos hacen reflexionar y nos hacen pensar que es mucho lo que todavía lo que tenemos como obligación saber la verdad la justicia y no permitir nunca que la memoria se olvide, siempre hay que mantener la fuerza y la esperanza y hay que seguir luchando “ Raúl Zurita en tanto, junto con agradecer calificó con un hecho abominable que Chile se restara del Pacto de Emigración de Naciones Unidas: “No quieren que esos niños que lloran y que vemos por la televisión tengan un remedio, no quieren que mi madre haya nacido, no quieren que yo exista, no quieren que este mundo sea compartido por absolutamente todos, en justicia, en verdad, en igualdad, en una sociedad sin clases, en una sociedad en la que nos podamos mirar a los ojos y nos amemos a pesar de nuestras diferencias, de nuestros cantos, de nuestros distintos tonos, de nuestras vidas, de nuestras inclinaciones. Una humanidad fracasa cuando un hombre es torturado, cuando una mujer es violada, cuando no se respetan los derechos fundamentales” concluyó el poeta.

La conmemoración del cuadragésimo aniversario de la Comisión Chilena de Derechos Humanos contó con la conducción del periodista Sergio Campos y de la actriz, Lizet Alvarado además de diversas presentaciones artísticas: Luis Le Bert, Ismael Oddó (Quilapayún), Claudio Narea y Miguel Tapia (ex Los Prisioneros) y el grupo de baile Tango Sur. Durante la actividad, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, realizó un abierto reconocimiento a los representantes de la Cultura y las Artes, y sus aportes como instrumentos de memoria y resistencia: “La música, el teatro, el cine, la fotografía, la plástica, la danza, el diseño, la narrativa, la poesía expresan la resistencia a través de las siluetas, las máscaras en blanco, los carteles, los gritos, la guitarra, la brocha, la postura del cuerpo, la palabra, la mano al desconocido, las miradas unísonas, el punto sin punto”, se señaló en la presentación. Luego de enfatizar que “Hoy queremos hacer visible a esas personas que con sus voluntades y creaciones aportaron y siguen aportando a la defensa y promoción de los contenidos declarados en los diversos instrumentos y documentos que consagran los derechos humanos. Queremos reconocer la trayectoria de los artistas que con su resistencia, estimulan la memoria, la identidad y nuestro protagonismo”, se les entregó un reconocimiento por su quehacer en Derechos Humanos, por sus reconocidas trayectorias y destacada labor a Liliana García, Malucha Pinto, Alejandro Goic, Ebe Bellange, Jorge Coulon; Claudio Narea y Miguel Tapia, Amaro Labra, Ricardo Venegas, Luis Le Bert, el fotógrafo, Luis Navarro y al cineasta, Hernán Caffiero. El Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, en su discurso hizo un reconocimiento a todos y todas las personas que han colaborado en el tema de los Derechos Humanos, además de realizar un profundo análisis de la difícil situación política actual, de Chile y el mundo, en materia de derechos humanos. “Los Derechos Humanos debieran constituirse en un nuevo paradigma, en el nuevo relato, que convoque unitariamente a los distintos sectores sociales y políticos que quieren legar a las futuras generaciones un horizonte ético y político que se puede definir en que simplemente todos los seres humanos somos libres e iguales y que aspirar a la plena realización de su dignidad debe ser un mandato que nos movilice y convoque como aspiración colectiva y mayoritaria”, proclamó Margotta. El momento crucial del aniversario fue la entrega del Premio de Derechos Humanos Jaime Castillo Velasco 2018 a la ex Senadora, Carmen Frei Ruiz- Tagle y el Premio Nacional de Literatura, Raúl Zurita, quienes recibieron un galvano, agradeciendo este importante reconocimiento en Derechos Humanos. La ex senadora Carmen Frei, al agradecer expresó: “Este reconocimiento quisiera compartirlo con tantas personas, mujeres y hombres, que he conocido en estos años y que no han descansado nunca por conocer la verdad y la justicia, no podemos vivir tranquilos en un mundo en que se asesinó, torturó, violó a personas solo por pensar distinto, en este mundo que parece hoy día tan individualista, tan centrado cada uno en lo suyo, estos actos nos hacen reflexionar y nos hacen pensar que es mucho lo que todavía lo que tenemos como obligación saber la verdad la justicia y no permitir nunca que la memoria se olvide, siempre hay que mantener la fuerza y la esperanza y hay que seguir luchando “ Raúl Zurita en tanto, junto con agradecer calificó con un hecho abominable que Chile se restara del Pacto de Emigración de Naciones Unidas: “No quieren que esos niños que lloran y que vemos por la televisión tengan un remedio, no quieren que mi madre haya nacido, no quieren que yo exista, no quieren que este mundo sea compartido por absolutamente todos, en justicia, en verdad, en igualdad, en una sociedad sin clases, en una sociedad en la que nos podamos mirar a los ojos y nos amemos a pesar de nuestras diferencias, de nuestros cantos, de nuestros distintos tonos, de nuestras vidas, de nuestras inclinaciones. Una humanidad fracasa cuando un hombre es torturado, cuando una mujer es violada, cuando no se respetan los derechos fundamentales” concluyó el poeta.