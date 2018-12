68c6bf18e9

4653d5222d

Internacional Efecto Bolsonaro: ¿Se acerca el fin de Mercosur? El presidente electo de Brasil ha manifestado que el bloque conformado por Argentina, Paraguay, Uruguay y su país, no estará entre sus prioridades, y su ministra de Agricultura ha declarado que el acuerdo debe ser revisado. Pese a las amenazas, especialistas ven lejana la posibilidad de que Mercosur deje de existir. Camilo Villa J. Jueves 13 de diciembre 2018 18:44 hrs. Compartir

El lunes 17 y el martes 18 de diciembre, se desarrollará en Montevideo, Uruguay, la 53º Cumbre de los Jefes de Estados del Mercosur, bajo la Presidencia Pro Tempore del país anfitrión, dirigido por Tabaré Vázquez. El bloque sudamericano, fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, enfrenta una compleja situación tomando en cuenta el venidero ascenso a la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil. Y es que ministro de economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, declaró al día siguiente del triunfo del ultraderechista que el Mercosur no será prioridad para el ejecutivo entrante. Por su parte, la futura ministra de Agricultura de Bolsonaro, Tereza Cristina, declaró al diario O Globo, el pasado 21 de noviembre, que el Mercosur debe ser revisado. A ellos, se les suma quien será canciller del gigante sudamericano, Ernesto Araújo, pues es un reconocido antiglobalista y crítico del Mercado Común del Sur. Y, efectivamente, Jair Bolsonaro es una amenaza para el bloque. De hecho, la canciller alemana, Angela Merkel, presionó al grupo sudamericano para firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea antes de que asuma el mandatario electo de Brasil, pues sostuvo que con su presidencia “no será tan fácil” lograr consenso, en ese sentido, aseguró que “se está acabando el tiempo”. A su vez, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron condicionó dicho acuerdo a la política ambiental del futuro presidente de Brasil, pues el ultraderechista ya ha anunciado que se retirará del Acuerdo de París. ¿Peligra Mercosur ante el ascenso de Jair Bolsonaro? Para Edgardo Riveros, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Central y ex subsecretario de relaciones exteriores durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, hablar del comienzo del fin del Mercosur –como lo han hecho algunos medios- es prematuro, pues que el bloque no sea prioridad para Brasil no significa, necesariamente, su retiro. “Cuando se dice que no va a ser prioridad no necesariamente eso significa un retiro de un acuerdo, por lo demás, el Mercosur ha ido avanzando en algunos aspectos en los cuales, durante algún tiempo, no pudo lograr mayores acuerdos, como es un aspecto comercial más coordinado entre los países del Mercosur, de tal manera que habrá que esperar la evolución de los hechos para poder sacar conclusiones más definitivas al respecto, pero creo que es prematuro hablar del comienzo del fin de ese mercado común”. El doctor en ciencia política y profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Mladen Yopo, al igual que Riveros ve improbable el fin del bloque sudamericano, pues para el académico, una cosa es el discurso de Bolsonaro y otra es lo que efectivamente hará. “Yo no tengo la impresión de que alguien como Bolsonaro pueda llegar y dar muerte a Mercosur. No creo que el empresariado –que es importante en la toma de decisiones internas de Brasil-, o las Fuerzas Armadas, que han logrado un nivel de relación pacífica con Argentina y fundamentalmente de confianza –no nos olvidemos que Brasil con Argentina cooperan en el área nuclear y en esa perspectiva, esta es una medida de confianza máxima- vayan a estar de acuerdo con esto. Una cosa es lo que se dice retóricamente y otra cosa es lo que se hace”. En ese sentido, ejemplificó con las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin embargo, terminó por ratificarlo. A la sombra de la Alianza del Pacífico El año 2011, cuatro países de América del Sur fundaron la Alianza del Pacífico: Colombia, México, Perú y Chile. Este bloque opera de forma paralela al Mercosur, sin embargo, hay quienes estiman que las naciones del Mercosur –sobre todo hoy que están bajo gobiernos de derecha- miran con especial entusiasmo a la Alianza del Pacífico. De hecho, en julio de este año ambos bloques definieron un plan de acción para fortalecer sus vínculos, y tomando en cuenta que ya se empieza a hablar de la crisis del Mercosur, una migración de los países del Atlántico hacia el acuerdo del Pacífico no queda descartada. Sin embargo, Edgardo Riveros ve aquella opción lejana. “Estimo que por el momento no, porque ambas instancias operan, tienen sus propias agendas y su propio desarrollo, pero sí se puede hablar de una intensificación de la relación, y eso es provechoso para ambos bloques”. Misma línea sigue Mladen Yopo que, de todas maneras, reconoce en el actuar de los países del Mercosur un interés evidente hacia la Alianza del Pacífico. “Mercosur ve cómo el eje económico se ha trasladado del Atlántico al Pacífico, por lo mismo mira con interés el buscar, a través de la interconexión, de lo que son procesos productivos ampliados, las cadenas de valor, el buscar una salida hacia el Pacífico”. El Mercosur fue creado el 26 de marzo de 1991con la firma del Tratado de Asunción por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Desde el 2012 Venezuela también se sumó al grupo, sin embargo, actualmente se encuentra suspendido. Por otra parte, Bolivia se encuentra en proceso de adhesión.

El lunes 17 y el martes 18 de diciembre, se desarrollará en Montevideo, Uruguay, la 53º Cumbre de los Jefes de Estados del Mercosur, bajo la Presidencia Pro Tempore del país anfitrión, dirigido por Tabaré Vázquez. El bloque sudamericano, fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, enfrenta una compleja situación tomando en cuenta el venidero ascenso a la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil. Y es que ministro de economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, declaró al día siguiente del triunfo del ultraderechista que el Mercosur no será prioridad para el ejecutivo entrante. Por su parte, la futura ministra de Agricultura de Bolsonaro, Tereza Cristina, declaró al diario O Globo, el pasado 21 de noviembre, que el Mercosur debe ser revisado. A ellos, se les suma quien será canciller del gigante sudamericano, Ernesto Araújo, pues es un reconocido antiglobalista y crítico del Mercado Común del Sur. Y, efectivamente, Jair Bolsonaro es una amenaza para el bloque. De hecho, la canciller alemana, Angela Merkel, presionó al grupo sudamericano para firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea antes de que asuma el mandatario electo de Brasil, pues sostuvo que con su presidencia “no será tan fácil” lograr consenso, en ese sentido, aseguró que “se está acabando el tiempo”. A su vez, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron condicionó dicho acuerdo a la política ambiental del futuro presidente de Brasil, pues el ultraderechista ya ha anunciado que se retirará del Acuerdo de París. ¿Peligra Mercosur ante el ascenso de Jair Bolsonaro? Para Edgardo Riveros, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Central y ex subsecretario de relaciones exteriores durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, hablar del comienzo del fin del Mercosur –como lo han hecho algunos medios- es prematuro, pues que el bloque no sea prioridad para Brasil no significa, necesariamente, su retiro. “Cuando se dice que no va a ser prioridad no necesariamente eso significa un retiro de un acuerdo, por lo demás, el Mercosur ha ido avanzando en algunos aspectos en los cuales, durante algún tiempo, no pudo lograr mayores acuerdos, como es un aspecto comercial más coordinado entre los países del Mercosur, de tal manera que habrá que esperar la evolución de los hechos para poder sacar conclusiones más definitivas al respecto, pero creo que es prematuro hablar del comienzo del fin de ese mercado común”. El doctor en ciencia política y profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Mladen Yopo, al igual que Riveros ve improbable el fin del bloque sudamericano, pues para el académico, una cosa es el discurso de Bolsonaro y otra es lo que efectivamente hará. “Yo no tengo la impresión de que alguien como Bolsonaro pueda llegar y dar muerte a Mercosur. No creo que el empresariado –que es importante en la toma de decisiones internas de Brasil-, o las Fuerzas Armadas, que han logrado un nivel de relación pacífica con Argentina y fundamentalmente de confianza –no nos olvidemos que Brasil con Argentina cooperan en el área nuclear y en esa perspectiva, esta es una medida de confianza máxima- vayan a estar de acuerdo con esto. Una cosa es lo que se dice retóricamente y otra cosa es lo que se hace”. En ese sentido, ejemplificó con las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin embargo, terminó por ratificarlo. A la sombra de la Alianza del Pacífico El año 2011, cuatro países de América del Sur fundaron la Alianza del Pacífico: Colombia, México, Perú y Chile. Este bloque opera de forma paralela al Mercosur, sin embargo, hay quienes estiman que las naciones del Mercosur –sobre todo hoy que están bajo gobiernos de derecha- miran con especial entusiasmo a la Alianza del Pacífico. De hecho, en julio de este año ambos bloques definieron un plan de acción para fortalecer sus vínculos, y tomando en cuenta que ya se empieza a hablar de la crisis del Mercosur, una migración de los países del Atlántico hacia el acuerdo del Pacífico no queda descartada. Sin embargo, Edgardo Riveros ve aquella opción lejana. “Estimo que por el momento no, porque ambas instancias operan, tienen sus propias agendas y su propio desarrollo, pero sí se puede hablar de una intensificación de la relación, y eso es provechoso para ambos bloques”. Misma línea sigue Mladen Yopo que, de todas maneras, reconoce en el actuar de los países del Mercosur un interés evidente hacia la Alianza del Pacífico. “Mercosur ve cómo el eje económico se ha trasladado del Atlántico al Pacífico, por lo mismo mira con interés el buscar, a través de la interconexión, de lo que son procesos productivos ampliados, las cadenas de valor, el buscar una salida hacia el Pacífico”. El Mercosur fue creado el 26 de marzo de 1991con la firma del Tratado de Asunción por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Desde el 2012 Venezuela también se sumó al grupo, sin embargo, actualmente se encuentra suspendido. Por otra parte, Bolivia se encuentra en proceso de adhesión.