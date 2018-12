68c6bf18e9

Economía Nacional Política FACH baja el perfil a polémica con el Gobierno por millonario cambio de mando El comandante en Jefe de la institución, Arturo Merino Núñez, se refirió a los costos de una ceremonia que superaró los 400 millones de pesos y descartó tensiones con el Ejecutivo. Rodrigo Fuentes Jueves 13 de diciembre 2018 18:43 hrs.

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Arturo Merino Núñez, se refirió a la controversia suscitada por el gasto de 438 millones de pesos en la ceremonia de cambio de mando de la institución, públicamente criticada por el Presidente Sebastián Piñera. Las declaraciones las realizó durante una ceremonia conmemorativa de los 100 años del cruce aéreo de Los Andes, realizada en Mendoza, Argentina. Un hito histórico en las aeronáuticas de ambas naciones. El máximo representante de la FACH, Arturo Merino Núñez, se refirió a la polémica por el alto costo del cambio de mando. Precisó que nunca hubo tensiones con el Ejecutivo, que sólo se le pidió informar el presupuesto utilizado en la ceremonia que superaron los 430 millones de pesos. “No ha habido ninguna tensión. La Fuerza Aérea obedece a las instrucciones del Presidente y a partir de las instrucciones que me él me entregó el seis de noviembre, un día después que me recibí, esas instrucciones se están dando. No voy a opinar si es costoso o no, lo que se voló ahí y lo que se gastó está en el programa de mantención de eficiencia operativa de los pilotos y no voy a comentar si es que es costoso o no es costoso”, afirmó. Al respecto, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, descartó que existiera algún problema en su oportunidad y que el Presidente Piñera fue claro en la política de austeridad económica. Destacar que algunos ítems del gasto del cambio de mando de la FACH, consideró un cóctel para mil 400 invitados, por casi ocho millones de pesos; viáticos para tripulación área, mecánicos y escoltas, por casi 24 millones; arriendo de carpas, toldos, sonido e iluminación por 22 millones; y el gasto más grueso se consideró en los 72 aviones que participaron en la ceremonia, por lo cuales se pagaron 382 millones de pesos.

