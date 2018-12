84b6117e39

Derechos Humanos Internacional Nacional Abuelas de Plaza de Mayo lamentan muerte de doctor Orrego, luchador por la ciencia y los DD.HH El genetista forense chileno murió este miércoles 12 de diciembre en El Salvador. Sus cercanos y organizaciones de derechos humanos recordaron la amplia trayectoria de quién, en 1984, formó parte de la delegación auspiciada por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS) que viajó a Argentina para asesorar a la Comisión de la Verdad "Nunca Más" y a la ONG Abuelas de Plaza de Mayo. Diana Porras Viernes 14 de diciembre 2018 8:32 hrs.

“La experiencia de 1984 cambió mi vida porque dio una definición al intentar encontrar el justo equilibrio entre la búsqueda y la investigación”. Así lo manifestó el doctor Cristián Orrego Benavente en una visita a Argentina donde participó en el 30 aniversario del Banco Nacional de Datos Genéticos. Orrego fue uno de los científicos reconocidos internacionalmente por su participación en este proceso. El aporte fue significativo: la aplicación de la ciencia a la investigación de violaciones de Derechos Humanos, particularmente en la identificación humana. Como tal, formó parte del equipo de científicos creadores del “Índice de Abuelidad”, que permitió la búsqueda de hijos de detenidos desaparecidos. Fue una compleja respuesta ante el esfuerzo de las Abuelas de Plaza de Mayo. “Ellas viajan por el mundo y fundamentalmente a las universidades. Y hacían preguntas: ¿De qué servimos nosotros desde el punto de vista genético como abuelas? ¿Podemos hacer algo?. Esa fue la pregunta que creyeron que era muy simple, pero la respuesta era compleja. Cristián Orrego formó parte de un equipo de científicos que se unió para discutir este tema y lograr dar respuestas” recuerda la Dra. Gloria Ramírez Donoso. El también Doctor en Bioquímica colaboró con organizaciones públicas, académicas y de gobierno, ligadas a la administración de justicia y de ciencias forenses en Chile para organizar, coordinar y contribuir a la investigación de búsqueda de DD.DD. y otros delitos de lesa humanidad y catástrofes naturales. Al finalizar la dictadura cívico-militar en nuestro país, organiza sucesivos paneles, como el Primer Panel Internacional de Expertos, SML – Ministerio de Justicia (2007). Su labor continua como Director of Forensic Projects Human Rights Center (HRC), School of Law , University of California, (Berkeley, Estados Unidos) hasta el 2015. Ese año finalmente se acoge a retiro. En 2013, luego de la apertura de la investigación criminal por la muerte del poeta Pablo Neruda, es llamado a conducir el Panel Internacional de Expertos Genómicos, junto a especialistas de Canada, EEUU, Dinamarca, España, Francia y Chile. En marzo pasado tuvo que suspender esta labor aquejado por su repentina y grave enfermedad, Esclerosis Lateral Amiotrófica. “Su último rol con Chile tiene que ver con el caso Neruda” recordó Ramírez, su amiga y colega. play pause Descargar Este miércoles muere en El Salvador, donde vivió durante los últimos años. Para Gloria Ramírez Donoso quedó pendiente la entrega Medalla al Mérito solicitada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores hace un año. “Eso no sé en qué etapa va porque no he tenido mayores antecedentes. Chile siempre ha llegado tarde a reconocer a gente valiosa que ha colaborado muchísimo poniendo el nombre del país en un alto nivel de desarrollo científico y humanista. Ojalá se avance en eso aunque sea después de la partida de Cristián porque se merece ese reconocimiento”. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, también valoró y comentó los desafíos en esta materia. “Es lamentable la pérdida del doctor, el aporte que ha hecho más allá de nuestras fronteras cuando hablamos del avance de identificación de las víctimas durante la dictadura. Y un trabajo precioso por las abuelas en la búsqueda de sus nietos en Argentina” comentó la dirigente. play pause Descargar La sangre fue clave El 3 de junio de 2017 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Argentina), se realizaron diversas actividades conmemorativas por el 30º aniversario del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). En esa oportunidad, se convocó a una Jornada de Genética Forense organizada por el Programa Nacional Ciencia y Justicia del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). “Ciencia e identidad” fue una de las mesas de debate y donde participó el Doctor Orrego. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, reconoció el legado del Doctor Cristián Orrego. “Él fue uno de los primeros científicos que conocimos en Estados Unidos cuando las abuelas estábamos buscando la posibilidad de encontrar una relación de sangre entre las familias y los nietos para asegurar ante la justicia que no estábamos con dudas sino con búsquedas reales. Fue muy solidario”. Desde Argentina, la presidenta de la organización advirtió que “hay abuelas que hasta el día de hoy no saben si esos bebés eran niños o niñas”. Por eso destacó la labor del profesional chileno y otros especialistas durante los años ochenta. “Quiere decir que la sangre fue la palabra que nos iluminó para recorrer el mundo buscando, en Italia, Francia, España y Suecia. Todos nos contestaron que no se podía. En cambio, en Estados Unidos con la doctora Mary-Claire King , ella conocía mucho a Cristián Orrego porque eran compañeros y luchadores, y un querido amigo exiliado Víctor Penchaszadeh , decidieron hacer ese Congreso Internacional en 1983” destacó Estela de Carlotto. Estela de Carlotto relató lo sucedido durante las actividades de 2017. “Voy a recordar a este hombre y el último abrazo que nos dimos el año pasado” comentó. play pause Descargar En marzo de 2016, Orrego se convirtió en miembro invitado del Grupo de Trabajo de Migrantes Desaparecidos, convocado por la Oficina de Ciencias Investigadoras y Forenses, el Instituto Nacional de Justicia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los Sistemas Nacionales de Personas Desaparecidas y No Identificadas. En San Salvador, asesoraba a organizaciones de derechos humanos sobre el aseguramiento de la calidad en genética forense con respecto a la identificación humana y el análisis de parentesco. Sus funerales se realizarán en la capital de El Salvador, este viernes 14 diciembre en el Cementerio Jardines del Recuerdo. Foto de portada: Agencia EFE

