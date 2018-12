e6cdd78693

Nacional Contralor Jorge Bermúdez: "Todos los días pienso en renunciar" El abogado se refirió, en entrevista con revista El sábado, al caso ligado a la subcontralora Dorothy Pérez. También, cuestionó cómo se condujo la investigación sobre el fraude en Carabineros. Diario Uchile Sábado 15 de diciembre 2018 10:59 hrs.

Jorge Bermúdez, contralor general de la República, en entrevista con revista El Sábado, abordó la decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema que declaró ilegal la destitución de la subcontralora Dorothy Pérez. Frente a ello, señaló: “No siento que fui imprudente al despedirla. A pesar de que la Corte dijo lo contrario, estoy convencido de que moral y jurídicamente era lo que correspondía”. En tanto, respecto de los problemas que trajo el caso, manifestó: “Todos los días pienso en renunciar. Perdí 8-0 en tribunales y eso es muy fuerte, no me merezco todo lo que ha pasado, porque he hecho mi pega de la manera más leal posible”. Por otra parte, Bermúdez hizo una autocrítica por el manejo del fraude de Carabineros: “Cuando me dijeron que la Contraloría no hacía auditorías de fraude, casi me caí de espaldas y eso lo cambiamos de inmediato. Me siento caminando en un campo minado porque no sabemos qué otro caso puede surgir”, dijo. Por último, el abogado destacó la gestión realizada por su antecesor, Ramiro Mendoza: “La Contraloría tiene la visibilidad, prestancia e imagen actual gracias a lo que hizo él. Le cambió la cara a la institución”, concluyó.

