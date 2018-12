89004d4d6c

Ediciones Radio U. de Chile presenta nuevo título sobre la transición a la democracia Se trata del libro Noticia en desarrollo. Transición chilena bajo acecho del periodista Mauricio Carvallo. El libro será comentado por Carlos Larraín, ex senador y ex presidente de Renovación Nacional, y Francisco Vidal, ex ministro de Interior y Defensa. Diario Uchile Lunes 17 de diciembre 2018 12:58 hrs.

Ediciones Radio Universidad de Chile presentará este martes 18 de diciembre el libro Noticia en desarrollo. Transición chilena bajo acecho del periodista Mauricio Carvallo. El ejemplar aborda, en más de 300 páginas, temas como el plebiscito y la llegada de Patricio Aylwin a La Moneda. En el texto, Carvallo aclara que “el libro nace del resultado práctico del trabajo periodístico publicado en los años cruciales de la experiencia política, social y económica chilena”. “Lo que se publica aquí es lo que viví, exploré, comprendí y emergió en letras de molde sin que nadie lo manipulara, acabando de suceder, distinto por lo tanto a los relatos épicos como se los relatara con una brecha de tres décadas. El libro se concentra especialmente entre 1988 y 1993, es decir, desde que ingresé y dejé DF para trasladarme a Reportajes de El Mercurio”, dice el autor en el texto. Mauricio Carvallo es periodista titulado en la Universidad de Chile, becado por Journalistes en Europe (París), el Instituto Oficial de Radio y Televisón (Madrid) y la Universidad de Columbia (Nueva York). En cuatro ocasiones ha sido reconocido con el premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado. En sus 40 años de carrera se especializó en entrevistas y reportajes en las revistas Ercilla, Hoy, Caras y los diarios Financiero y El Mercurio. Además, durante 17 años del Cuerpo de Reportajes de El Mercurio. El libro será comentado por Carlos Larraín, ex senador y ex presidente de Renovación Nacional, y Francisco Vidal, ex ministro de Interior y Defensa. La actividad se realizará a las 19:00 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile (Miguel Claro #509, Providencia). La entrada es gratuita. Al finalizar la presentación se ofrecerá un vino de honor.

