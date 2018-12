89004d4d6c

aea194bf55

Cultura Tres nuevas cantantes se reúnen en Matucana 100 Yaney, Mariana Montenegro y Princesa Alba harán conciertos este fin de semana en el Espacio Patricio Bunster del centro cultural. Diario Uchile Lunes 17 de diciembre 2018 16:28 hrs. Compartir

Tres solistas que dan los primeros pasos de su carrera musical se podrán ver y escuchar en vivo este fin de semana en el centro cultural Matucana 100: Yaney, Mariana Montenegro y Princesa Alba. La primera en actuar será Yaney Salgado, ex integrante de grupos como Patio Solar y Emisario Greda, quien acaba de presentar su primer disco, 1992, con un concierto en la Sala Master de Radio Universidad de Chile. Este jueves 20 volverá a interpretar las canciones de ese álbum en el Espacio Patricio Bunster. Al día siguiente y en el mismo lugar será el turno de Mariana Montenegro, ex integrante del dúo Dënver, quien hará la presentación oficial de su single “Suave”. La tecladista Magdalena Mendoza, la baterista Maite Rojas y el bailarín Rodolfo Robles integran la banda de la cantante, quien estará acompañada por el grupo Chini and the Technicians y por los peruanos Indiependencia. Finalmente, el sábado 22 y en el mismo lugar se presentará Princesa Alba, una de las figuras locales del fenómeno del trap. Será el lanzamiento de “Summer love”, la canción que la cantante acaba de lanzar en colaboración con Gianluca, y también será la ocasión en que presentará una nueva formación para espectáculos en vivo. Programación Jueves 20: Yaney

21 horas. $3.000 preventa. $4.000 puerta. Viernes 21: Mariana Montenegro + Chini and the Technicians + Indiependencia.

21 horas. $3.000 preventa. $4.000 puerta. Sábado 22: Princesa Alba

21 horas $5.000.

Tres solistas que dan los primeros pasos de su carrera musical se podrán ver y escuchar en vivo este fin de semana en el centro cultural Matucana 100: Yaney, Mariana Montenegro y Princesa Alba. La primera en actuar será Yaney Salgado, ex integrante de grupos como Patio Solar y Emisario Greda, quien acaba de presentar su primer disco, 1992, con un concierto en la Sala Master de Radio Universidad de Chile. Este jueves 20 volverá a interpretar las canciones de ese álbum en el Espacio Patricio Bunster. Al día siguiente y en el mismo lugar será el turno de Mariana Montenegro, ex integrante del dúo Dënver, quien hará la presentación oficial de su single “Suave”. La tecladista Magdalena Mendoza, la baterista Maite Rojas y el bailarín Rodolfo Robles integran la banda de la cantante, quien estará acompañada por el grupo Chini and the Technicians y por los peruanos Indiependencia. Finalmente, el sábado 22 y en el mismo lugar se presentará Princesa Alba, una de las figuras locales del fenómeno del trap. Será el lanzamiento de “Summer love”, la canción que la cantante acaba de lanzar en colaboración con Gianluca, y también será la ocasión en que presentará una nueva formación para espectáculos en vivo. Programación Jueves 20: Yaney

21 horas. $3.000 preventa. $4.000 puerta. Viernes 21: Mariana Montenegro + Chini and the Technicians + Indiependencia.

21 horas. $3.000 preventa. $4.000 puerta. Sábado 22: Princesa Alba

21 horas $5.000.