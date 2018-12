Facultad de Artes de la U. de Chile lanza revista sobre producción artística actual

d0635de948

Facultad de Artes de la U. de Chile lanza revista sobre producción artística actual [cuatro treintaitrés] se titula la nueva publicación creada por el Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, una revista que a través de textos de artistas y obras destacadas de creadores actuales, busca posicionarse como un espacio de reflexión visual y teórica. Martes 18 de diciembre 2018

Textos de Olafur Eliasson, Cristián Gómez-Moya, Francisca Montes, Mónica Bate, Valentina Montero y Santiago Rueda, entre otros, y escritos sobre el trabajo de Víctor Hugo Bravo, Rauschemberg y Martín Groisman, además de una obra de Gonzalo Díaz desarrollada especialmente para este formato, es lo que contiene dentro de sus páginas el primer número de la nueva revista del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile [cuatro treintaitrés]. Una publicación fruto de una serie de procesos que se han puesto en marcha desde hace algunos años dentro del DAV, como la creación del proyecto editorial Ediciones del Departamento de Artes Visuales, con la que se establecieron las líneas de publicación a partir de la producción de los académicos, primero Relatos Visuales y Escritos de Obra, y recientemente la serie Investigaciones, que recoge los proyectos desarrollados a partir del Concurso de Creación e Investigación DAV, desde el 2015. Ambos procesos precedieron la creación de la revista [cuatro treintaitrés] la que se establece como un instrumento que permite articular una visión respecto de la producción disciplinar dentro del DAV –creación e investigación dialogando entre ellas-, así como espacio para estimular el vínculo entre el adentro y el afuera, entre la producción académica del departamento respecto de lo que se está haciendo en otros espacios de producción artística. Para ello se estableció un Comité Editorial conformado por los académicos del DAV: Daniel Cruz, Rainer Krause, Francisco Sanfuentes, Sergio Rojas y el editor general, Luis Montes Rojas, quienes determinan los lineamientos de la revista [cuatro treintaitrés], a través de la selección de temas y un dossier que es la redacción del texto que enmarca el asunto a tratar. Así surgió el primer número de [cuatro treintaitrés], titulado “La condición contemporánea de las artes”, que revisa las tensiones entre la noción de contemporaneidad, producción artística y universidad, a través de los artículos de artistas invitados por el comité, después de discutir su pertinencia respecto del mismo dossier. “Comenzamos la revista con esta problemática, ya que nos parece medular, porque propone la centralidad de una forma de pensar, de una manera de ejercer el pensamiento que deviene en pensamiento artístico, y por tanto, permite también preguntarse por el lugar del arte en la universidad”, explicó el editor y académico del DAV, Luis Montes Rojas. Agregó además que “la idea de investigación en las artes no deja de ser una cuestión conflictiva aún, pero me parece que es un tema que se debe abordar especialmente desde el espacio universitario, donde la discusión se hace pertinente. Creo personalmente que dicha noción ya se ha naturalizado en otras latitudes, y no veo impedimento en identificar ejercicio investigativo en las prácticas de nuestros académicos hoy, que escriben, publican, tienen equipos de trabajo colaborativos, proyectos interdisciplinares y que han asumido diversos canales de producción metodológica y difusión de conocimiento que coinicide con la práctica investigativa”. De esta forma, la exigencia de calidad de la revista [cuatro treintaitrés] busca continuar incentivando el establecimiento de las relaciones académicas de carácter internacional y la producción de vínculos con otras instituciones y artistas. “Toda producción académica de la Universidad de Chile tiene como norte producir reflexiones relevantes respecto del campo, pero también incidir en éste. Creo que la manera en que hemos pensado la revista dice relación con un espacio potente de circulación de información, pero por sobretodo un instrumento para posicionar una mirada sobre la producción artística que se realiza desde la universidad, en especial de esta Universidad. Creemos que hoy se ha transformado en un espacio privilegiado para observar el acontecer de nuestro tiempo, y por ende, para responder a la exigencia reflexiva que nos propone la contemporaneidad. [cuatro treintaitrés] es un espacio donde ponemos a dialogar esas ideas”, concluyó afirmando Luis Montes Rojas. El Lanzamiento de la revista [cuatro treintaitrés] está programado para este jueves 20 de diciembre a las 19:00 horas en el Museo de Arte Contemporáneo, MAC, Parque Forestal. La presentación estará a cargo de Ignacio Szmulewicz, como Coordinador del Centro de Documentación del CNAC – Cerrillos, y Pablo Oyarzún, Académico de las Facultades de Artes y Filosofía. La entrada es liberada.

