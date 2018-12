86fdc1bfc8

b249989187

Política Reseña literaria Libro sobre la transición a la democracia es presentado en Sala Master El libro “Noticia en desarrollo. Transición chilena bajo acecho” del periodista Mauricio Carvallo fue lanzado a través de Ediciones Radio Universidad de Chile. La cita también contó con los comentarios de Carlos Larraín y Francisco Vidal, quienes mantuvieron una entretenida conversación frente a una veintena de asistentes. Tomás González F. Martes 18 de diciembre 2018 23:49 hrs. Compartir

Ediciones Radio Universidad de Chile lanzó este martes el libro “Noticia en Desarrollo. Transición chilena bajo acecho” del periodista Mauricio Carvallo. En una ceremonia realizada a eso de las 19 horas en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile, el autor presentó el texto junto a quienes además tuvieron la responsabilidad de comentar el mismo, el ex senador y ex presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, en compañía del ex ministro de Interior y de Defensa, Francisco Vidal. El autor, quien en sus 40 años de carrera se especializó en entrevistas y reportajes -desempeñándose durante 17 años en el cuerpo de Reportajes de El Mercurio-, comentó lo que para él es lo que caracteriza a este texto por sobre otros de la época. “Son artículos míos publicados en la revista Hoy y el Diario Financiero, en ese período, pero no son meramente los artículos publicados, sería muy fácil. Ha pasado mucho tiempo, la gente se olvida y las circunstancias han ido cambiando. Por lo tanto, van con una introducción siempre, que ubica al lector en el contexto de lo que estaba pasando y posteriormente pie de página que van diciendo qué sucedió con determinadas cosas. La introducción no es larga, pero sí los pie de página que van precisando los hechos”, dijo el periodista y autor del texto. Así también lo hizo el ex ministro de Interior y de Defensa, Francisco Vidal, quien participó del lanzamiento del libro de Carvallo comentando el contexto político, económico y militar de la época. Sin embargo, Vidal comenzó su intervención destacando la importancia del texto, sobre todo en el contexto actual chileno. “Este libro es imprescindible leerlo en el Chile de hoy y voy a explicar por qué. En el mundo de hoy está resurgiendo la ultraderecha en Chile y lo vimos el fin de semana con tres hitos”. “El famoso discurso de la diputada (Camila Flores), ovacionada en el partido de Carlos Larraín. Que se declaró pinochetista, ‘sin vergüenza’ dijo ella. Segundo, el triunfo de Van Rysselberghe. Estrecho pero triunfo al fin. Son dos derechas, pero Van Rysselberghe es la derecha bolssonariana, por decirlo así. Tercero, el primer diputado de la UDI que sale de la UDI y se va a las filas de José Antonio Kast”, dijo el ex ministro en la Sala Master de la Radio Universidad de Chile. Además, interpeló a Larraín -acaudalado financista de diversas campañas de Renovación Nacional- mirándolo fijamente al comentar que son los grandes grupos económicos quienes manejan el país. El ex senador de la República y ex presidente de Renovación Nacional, respondió a Vidal por los comentarios acerca de su patrimonio, en un entretenido debate en el que el ex Renovación Nacional se lanzó en picada en contra de los empresarios. “Atribuirle a los empresarios alguna inteligencia política (…) eso es completamente onírico. No hay grupo social con menos capacidad social y política que los empresarios”, respondió el ex senador. Tras el lanzamiento, los invitados se reunieron para disfrutar de un vino de honor, en compañía de Carvallo, periodista titulado de la Universidad de Chile y cuatro veces reconocido con el premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado. Noticia en desarrollo: Transición chilena bajo acecho de Mauricio Carvallo se encuentra disponible a través de Ediciones Universidad de Chile (Miguel Claro #509, Providencia) y en las principales librerías del país.

Ediciones Radio Universidad de Chile lanzó este martes el libro “Noticia en Desarrollo. Transición chilena bajo acecho” del periodista Mauricio Carvallo. En una ceremonia realizada a eso de las 19 horas en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile, el autor presentó el texto junto a quienes además tuvieron la responsabilidad de comentar el mismo, el ex senador y ex presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, en compañía del ex ministro de Interior y de Defensa, Francisco Vidal. El autor, quien en sus 40 años de carrera se especializó en entrevistas y reportajes -desempeñándose durante 17 años en el cuerpo de Reportajes de El Mercurio-, comentó lo que para él es lo que caracteriza a este texto por sobre otros de la época. “Son artículos míos publicados en la revista Hoy y el Diario Financiero, en ese período, pero no son meramente los artículos publicados, sería muy fácil. Ha pasado mucho tiempo, la gente se olvida y las circunstancias han ido cambiando. Por lo tanto, van con una introducción siempre, que ubica al lector en el contexto de lo que estaba pasando y posteriormente pie de página que van diciendo qué sucedió con determinadas cosas. La introducción no es larga, pero sí los pie de página que van precisando los hechos”, dijo el periodista y autor del texto. Así también lo hizo el ex ministro de Interior y de Defensa, Francisco Vidal, quien participó del lanzamiento del libro de Carvallo comentando el contexto político, económico y militar de la época. Sin embargo, Vidal comenzó su intervención destacando la importancia del texto, sobre todo en el contexto actual chileno. “Este libro es imprescindible leerlo en el Chile de hoy y voy a explicar por qué. En el mundo de hoy está resurgiendo la ultraderecha en Chile y lo vimos el fin de semana con tres hitos”. “El famoso discurso de la diputada (Camila Flores), ovacionada en el partido de Carlos Larraín. Que se declaró pinochetista, ‘sin vergüenza’ dijo ella. Segundo, el triunfo de Van Rysselberghe. Estrecho pero triunfo al fin. Son dos derechas, pero Van Rysselberghe es la derecha bolssonariana, por decirlo así. Tercero, el primer diputado de la UDI que sale de la UDI y se va a las filas de José Antonio Kast”, dijo el ex ministro en la Sala Master de la Radio Universidad de Chile. Además, interpeló a Larraín -acaudalado financista de diversas campañas de Renovación Nacional- mirándolo fijamente al comentar que son los grandes grupos económicos quienes manejan el país. El ex senador de la República y ex presidente de Renovación Nacional, respondió a Vidal por los comentarios acerca de su patrimonio, en un entretenido debate en el que el ex Renovación Nacional se lanzó en picada en contra de los empresarios. “Atribuirle a los empresarios alguna inteligencia política (…) eso es completamente onírico. No hay grupo social con menos capacidad social y política que los empresarios”, respondió el ex senador. Tras el lanzamiento, los invitados se reunieron para disfrutar de un vino de honor, en compañía de Carvallo, periodista titulado de la Universidad de Chile y cuatro veces reconocido con el premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado. Noticia en desarrollo: Transición chilena bajo acecho de Mauricio Carvallo se encuentra disponible a través de Ediciones Universidad de Chile (Miguel Claro #509, Providencia) y en las principales librerías del país.