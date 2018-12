e4d95e78ba

Cultura Álvaro Hoppe repasa su obra fotográfica en el Museo Violeta Parra El periodista es el séptimo invitado al Ciclo Pupila de Águila, que se desarrollará este miércoles a las 16:00 horas en la Sala Antar del museo. Diario Uchile Miércoles 19 de diciembre 2018 10:37 hrs.

En su primer año de realización, el Ciclo Pupila de Águila, que releva el trabajo fotográfico en torno a la identidad chilena, se consolidó como una plataforma única en que los artistas de la imagen abordan su trabajo en un encuentro gratuito con el público.

La última sesión de 2018 tendrá como protagonista al fotógrafo, documentalista, periodista y docente Álvaro Hoppe, figura clave en la labor de retratar a la sociedad chilena en la década de los ’80. Así, se suma a Kena Lorenzini, Luis Navarro, Jorge Brantmayer, Marcelo Montealegre , Francisco Bermejo y Zaida González, autores que ya han participado de este encuentro. Hoppe (1956), quien además es uno de los protagonistas del documental La ciudad de los fotógrafos, que retrata el rol de la Asociación de Fotógrafos Independientes en la dictadura, llegará al museo a revelar detalles de su obra fotográfica, que ha expuesto en Argentina, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Italia, España, Suecia, Marruecos, Alemania y Chile. “De lo primero que me gustaría hablar en esta oportunidad es de mi relación con Violeta Parra. Recuerdo que cuando era chico mi madre me llevaba a la Feria de Artes Plásticas del Parque Forestal, ahí la vi por primera vez y me marcó para siempre”, recuerda el alabado autor, quien ha recibido los premios Ansel Adams (2003), Altazor (2004) y Fotografía de Humor del semanario The Clinic (2005). “Hablaré de mi paso por la AFI, la Asociación de Fotógrafos Independientes, que fue una verdadera escuela para mí. También me gustaría poder hablar de estética y ética: del paso de la fotografía análoga a la digital y de cómo ahora vivimos en una vorágine de imágenes”, dice. La charla de Álvaro Hoppe en el Ciclo Pupila de Águila se realizará el miércoles 19 de diciembre a las 16:00 horas en la Sala Antar del Museo Violeta Parra (Vicuña Mackenna 37, metro Baquedano). La entrada es liberada, sin inscripción previa. Sobre el autor Álvaro Hoppe nació en Santiago el 7 de julio de 1956. Realizó estudios en la Escuela de Foto Arte, siguió la cátedra de fotoperiodismo en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica, se integró al taller de Fotografía Periodística Latinoamericana en la ciudad de La Plata, Argentina, y asistió también al Taller de Color impartido por Eugenio Dittborn. Desde 1984 se ha desempeñado como colaborador de instituciones como el Arzobispado de Santiag, y de revistas como Mensaje, APSI y del diario electrónico El Mostrador. Entre 1989 y 1993 fue editor fotográfico de la revista Página Abierta. Actualmente, ejerce la docencia en diversos institutos y universidades.

