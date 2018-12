e4d95e78ba

Canciller Ampuero confirma abstención de Chile en Pacto Migratorio En un breve punto de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores ratificó el anuncio hecho por el propio presidente el sábado pasado respecto de no adherir al Pacto Migratorio Diario Uchile Miércoles 19 de diciembre 2018 9:34 hrs.

“Hemos decidido abstenernos de votar a favor del Pacto de la Migración, dado que no resguarda completamente los legítimos derechos de nuestro país y dificulta la protección de nuestras fronteras”, manifestó en un punto de prensa el ministro de Relaciones Exteriores. El Canciller señaló “que algunos aspectos del Pacto de Migración no son plenamente consistentes con nuestra política migratoria y los principios que la inspiran”. Ampuero enfatizó que el acuerdo promovido por la ONU no hace una distinción clara entre la migración legal e ilegal. “Promueve el ingreso de inmigrantes vulnerables que no han solicitado asilo ni han sido reconocidos como refugiados”. Según fuentes de La Moneda, la decisión de la asbtención provino de la misma Cancillería, en contraposición a la propuesta de Interior que sugería que Chile rechazara el Pacto Migratorio durante la votación que se realizará hoy durante la Asamblea General en Nueva York y en la que nuestro país estará representado Jorge Iglesias Mori asistirá como representante alterno.

