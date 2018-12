Donald Trump anuncia que retirará las tropas norteamericanas de Siria

Donald Trump retirará a 2.000 soldados que permanecen en Siria en una arremetida que libra el gigante norteamericano en contra de la agrupación terrorista Estado Islámico (EI), según la información que entregó un funcionario del Pentágono a los medios de aquel país.

Según consignó la cadena CNN, fue el propio presidente quien tomó la determinación de realizar una retirada completa y rápida de las tropas, que desde 2014 lideran la coalición internacional que combate al terrorismo yihadista.

El coronel Rob Manning, uno de los portavoces del Pentágono, eludió las preguntas respecto de la confirmación de la noticia que recorrió el mundo, sin dar información sobre si la retirada se efectuaría en corto o el mediano plazo. “En este momento, continuamos trabajando al lado de nuestros socios en la región, con ellos y a través de ellos”, declaró Manning.

Sin embargo, poco después de que los medios de prensa estadounidense entregaran la información sobre la posible retirada de las tropas, el presidente Trump subió un mensaje a Twitter en el que manifestaba que su única razón para permanecer en el país asiático era la derrota del Estado Islámico.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de diciembre de 2018