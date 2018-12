895d2257d6

Nacional Mario Hamuy: "Tenemos que salir de los laboratorios y sacar la ciencia a la calle" El astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015 valoró la creación del nuevo ministerio de Ciencias, hecho que calificó como "la modernización más importante en 51 años". Además, el científico recalcó en la necesidad de generar las condiciones para que las ciencias impacten en la calidad de vida de la cuidadanía. Diario Uchile Miércoles 19 de diciembre 2018 17:48 hrs.

En conversación con el programa Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, el ex presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), Mario Hamuy, abordó los desafíos que tiene el recientemente nombrado ministro de las Ciencias, Andrés Couve. El astrónomo y ex Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015 valoró la creación de la nueva institucionalidad, junto con asegurar que una de las principales metas que ésta tiene es identificar estratégicamente las prioridades país para que la ciencia impacte en la ciudadanía. Hamuy indicó, además, que como país “no hemos hecho el cambio profundo, en donde necesitamos incorporar cada vez más la ciencia en nuestro modelo de desarrollo”. Esto no ha ocurrido, a su juicio, porque no ha existido la convicción política de las autoridades. Sin embargo, destacó que la presidenta Michelle Bachelet tuvo la visión y la decisión de dar un gran salto en la institucionalidad para el país. “Esta es una tremenda modernización, la más importante en 51 años desde que se crea Conicyt” dijo. En relación a la falta de financiamiento para la formación en ciencias, Mario Hamuy sostuvo que se debe tener una visión estratégica para definir el objetivo de la inversión tanto privada como estatal. “Yo siempre he sostenido de que no se trata de empatar números (…) muchas veces se dice que tenemos que llegar al 1 por ciento de PIB, pero ese no es el objetivo, hay que definir primero el para qué queremos hacer esa inversión pública o privada, y eso requiere de una definición estratégica”. A juicio del investigador, las personas todavía no aquilatan el valor que tiene la ciencia en la calidad de vida de la ciudadanía, “y ahí hay que hacer un tremendo trabajo. Tenemos que lograr que el investigador, el académico, llegue a la ciudadanía y muestre sus resultados. Tenemos que salir de los laboratorios y sacar la ciencia a la calle”. Desde su mirada, “esto no se hace sólo desde el Estado, hay que contar con el compromiso del sector productivo, de las empresas tanto públicas como privadas, para que se involucren cada vez más en innovación, sobre la base de la investigación y las ciencias para incorporarnos a un mundo cada vez más competitivo, si no, vamos a quedar muy rezagados” advirtió.

