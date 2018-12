895d2257d6

Nacional Oposición evalúa acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick Tras revelarse el video del asesinato del joven mapuche a manos de personal del Gope de Carabineros, parlamentarios de distintas bancadas de oposición aseguraron que están estudiando impulsar la medida nuevamente. "Estamos ante un ministro al que le caben sólo dos posibilidades: o bien no tiene ni un control sobre Carabineros, lo cual ya es gravísimo, o bien miente descaradamente, lo cual también es tremendamente grave", sostuvo el diputado humanista, Tomás Hirsh. Diario Uchile Miércoles 19 de diciembre 2018 18:07 hrs.

Luego que se dieran a conocer los distintos videos sobre el operativo en el que fue asesinado el comunero mapuche Camilo Catrillanca, parlamentarios y dirigentes políticos de oposición salieron a criticar el manejo que ha tenido tanto el ministro del Interior, Andrés Chadwick, como el general Director de Carabineros, Hermes Soto De esta forma, un grupo de diputados aseguraron que iniciarán contactos con todos los partidos de centroizquierda para analizar la viabilidad de una acusación constitucional en contra del jefe de la cartera de Interior, quien optó por no emitir declaraciones durante este miércoles. Para el Jefe de Bancada del PPD y diputado por la región de la Araucanía, Ricardo Celis, la revelación de estas imágenes “es inadmisible en un Estado de Derecho”. En esa línea, el legislador agregó que “es una cuestión que avergüenza el actuar de Carabineros de Chile, de sus máximas autoridades. El general Hermes Soto, si tiene una mínima autocrítica, claramente tiene que dar un paso al costado”. En relación a la situación del ministro del Interior, Andrés Chadwick, el parlamentario fue enfático en que él también debe asumir sus responsabilidades. “Cuando vino acá, él siempre señaló que él no tenía conocimiento o que no existía este documento. Lo que queda claro, es que él no tiene control sobre Carabineros o que Carabineros sencillamente le está mintiendo todos los días, y eso no es posible para un Ministro del Interior”. En tanto, la diputada Carmen Hertz, presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, aseguró que con la revelación de estos vídeos “queda en evidencia las mentiras y el montaje, que por una parte Carabineros está acostumbrado a hacer cuando se trata de la represión contra los comuneros mapuche y la mentira del ministro del Interior cuando no asume su responsabilidad política”. La parlamentaria fue categórica en que el Gobierno debe asumir su responsabilidad en este caso, por lo que es necesario “que el ministro Andrés Chadwcik renuncie y a que a Hermes Soto se le pida la renuncia como director General de Carabineros”. En esa misma línea, la diputada socialista de origen mapuche, Emilia Nuyado, aseguró que “la justicia más pronta es que el ministro Chadwick renuncie” y llamó al resto de las bancadas de oposición a estudiar la acusación constitucional. Por su parte, el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsh dijo que “amerita que desde esta Cámara de Diputados avancemos en una acusación constitucional, porque estamos ante un ministro al que le caben sólo dos posibilidades: o bien no tiene ni un control sobre Carabineros, lo cual ya es gravísimo, o bien miente descaradamente, lo cual también es tremendamente grave”.

