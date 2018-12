895d2257d6

Internacional Política Pacto Migratorio de la ONU es aprobado por 152 países y Chile se abstiene El Gobierno tomó la decisión de abstenerse en la votación del Pacto Migratorio que fue aprobado este miércoles en la sede de las Naciones Unidas, lo que reabrió el debate sobre la política exterior que está llevando a cabo la administración de Sebastián Piñera. El Pacto, en tanto, fue aprobado por 152 países y rechazado por cinco, mientras que otros once países decidieron abstenerse, al igual que Chile. Tomás González F. Miércoles 19 de diciembre 2018 17:26 hrs. Compartir Canciller Ampuero confirma abstención de Chile en Pacto Migratorio

Horas antes de la votación desarrollada en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, salió a ratificar la resolución del Ejecutivo, explicando que para el Gobierno el pacto no resguarda los intereses del país. “Chile es un país que cree profundamente en la importancia del multilateralismo y está comprometido con el diálogo y también la cooperación internacional, especialmente, en materia de migraciones. Sin embargo, en este caso específico, hemos decidido abstenernos de votar a favor del pacto de la migración, dado que no resguarda completamente los legítimos intereses de nuestro país y dificulta la protección de nuestras fronteras”, dijo el Canciller. La votación, llevada a cabo en la sede de las Naciones Unidas, comenzó con las palabras de la presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, quien calificó el Pacto como una oportunidad histórica, señalando que éste no afecta la soberanía de ningún estado si no que, por el contrario, la refuerza. “Tenemos frente a nosotros una oportunidad histórica de cooperar, de intercambiar buenas prácticas y de aprender unos de otros, para que la migración como fenómeno que ha marcado la historia de la humanidad, nos beneficie a todos. Que no haya ninguna duda: el pacto no afecta a la soberanía de ningún Estado. Por el contrario, la refuerza. Ningún Estado, por más poderoso que sea, podrá resolver por sí solo los retos que presenta la migración internacional”, dijo la ex canciller ecuatoriana. La decisión también generó reacciones en el ámbito nacional. En entrevista con Radio Universidad de Chile, el ex canciller de la República, Juan Gabriel Valdés, comentó la resolución que tomó el Ejecutivo frente al Pacto, refiriéndose a los dichos del presidente Piñera y el Canciller Ampuero sobre no suscribir pactos que puedan limitar la soberanía nacional. “Venir en el año 2018 a decir que Chile no va a suscribir más acuerdos que pueden limitar su soberanía, simplemente, suena pintoresco. Suena a una cosa absolutamente fuera de lugar. Si uno tiene una visión estrictamente rígida de la soberanía nacional, entonces naturalmente tenemos que salirnos del mundo. Corea del Norte, por ejemplo, pretende un absoluto control de su soberanía nacional”, ejemplificó el ex Canciller. Por su parte, la diputada del Partido Por la Democracia, Andrea Parra, quien fue una de las representantes que firmaron el acuerdo en el que Chile se comprometió a respaldar el acuerdo de la ONU, manifestó las que para ella son las dos señales que transmite el Gobierno con la decisión de abstenerse. “Primero, el amateurismo, la des-prolijidad con la que el Gobierno de Chile ha enfrentado la política exterior, lo cual nos ha puesto en una situación de ridículo internacional. Y en segunda instancia, la inhumana idea que ha intentado instalar este Gobierno al señalar que los migrantes son una amenaza para los chilenos”, dijo la diputada PPD. De esta manera, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, fue aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas por 152 países, 11 países se abstuvieron, mientras que República Checa, Hungría, Israel, Polonia y Estados Unidos lo rechazaron. Infogram

