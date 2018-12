3f00eb16b2

Hermes Soto "acata" decisión del Presidente, pero no pone su cargo a disposición Incluso esta mañana encabezó una ceremonia institucional donde recalcó que decidió no renunciar al cargo voluntariamente. Por esta razón, el Senado y la Cámara de Diputados ya tomaron conocimiento del decreto, lo que posteriormente será replicado por la Contraloría General de la República.

Pasado el mediodía, y con el quorum necesario, la Cámara Alta del Congreso Nacional, tomó conocimiento del Decreto Presidencial que formaliza la salida del Director General de Carabineros Hermes Soto, quien se negó a acatar la decisión del mandatario, dada a conocer ayer jueves. Lo que realizó el pro secretario de la instancia parlamentaria, Mario Labbé, fue leer el documento oficial. Trámite que no necesita votación y que es fundamental, según la Constitución, para dar curso a la remoción, cuando el alto mando se niega a firmar el precepto, como lo fue en este caso. En este informe enviado al Congreso, Sebastián Piñera señala que la institución policial “ha estado sometida a severos cuestionamientos en el último tiempo, los que se han originado en hechos de público conocimiento”, ante lo que se hace necesaria una “profunda modernización administrativa y operativa de Carabineros de Chile” para la cual se “requiere de mandos institucionales que cuenten con la autoridad para emprender esta trascendental tarea”. En la sesión especial estuvo presente el ministro del interior Andrés Chadwick, invitado por el presidente del Senado, Carlos Montes. El parlamentario socialista afirmó previamente que la Cámara Alta “no es un buzón” y que “tiene que estar el secretario de estado y explicar el fundamento” del decreto. Y así fue, Andrés Chadwick, explicó en el pleno las razones por la que el Presidente Piñera solicitó la renuncia de Hermes Soto y a otros 10 generales de la institución uniformada. Precisó que el fundamento se debió principalmente a la idea de mejorar la institución, a través del proyecto de ley que establece reformas profundas a Carabineros de Chile. “El presidente le señala a este honorable Senado, que ha llegado a la conclusión que se requiere de un nuevo liderazgo para poder conducir los cambios que se deben implementar, y enfrentar adecuadamente los desafíos y problemas que afectan a la institución, para mejorar sus capacidades administrativas y operativas. Fundamento en virtud del cual, el Presidente de la República, ejerciendo sus facultades exclusivas según la constitución, le ha pedido la renuncia al actual General Director de Carabineros, Hermes Soto”, afirmó. Amor a la institución Mientras, durante la mañana, el aún máximo representante uniformado, siguió participando en actividades oficiales de la institución. Esta vez, asistió a la ceremonia de egreso de funcionarios en medio del proceso de destitución. Después del evento, Soto recalcó que no decidió renunciar voluntariamente, debido a que a su parecer estaba llevando a cabo un buen trabajo, y que las renuncias correspondientes, a raíz del homicidio de Camilo Catrillanca, ya habían sido concretadas sobre quienes correspondía. “Yo decidí, cuando me lo plantearon de parte del Gobierno de Chile que renunciara en forma voluntaria, no hacerlo, porque mis 38 años de servicio en la institución, el cariño, el amor y el afecto que tengo por Carabineros de Chile, el respeto que tengo por todos los 60 mil subalternos que están detrás mío en esta función, por todo el trabajo que hemos desarrollado en el país, por todo el crecimiento de la institución y por todo el esfuerzo que han hecho cada uno de los carabineros durante el periodo bajo mi mando, no renunciar porque estábamos desarrollando un trabajo importante“, aseguró el oficial, defendiendo la gestión junto a su alto mando. A lo anterior, Soto agregó que en la institución habían logrado “grandes metas, habíamos planteado grandes desafíos que estábamos desarrollando con mucha fuerza, por lo tanto, me atengo al resultado del proceso iniciado el día de hoy por su excelencia, el Presidente de la República, y ese resultado será el que definitivamente dictamine él con su presentación ante el Congreso Nacional y ante la Contraloría General de la República”. Al respecto, el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, descartó que la decisión del General Director haya sido una actitud desafiante y rebelde frente al Poder Ejecutivo, representado por el Presidente Sebastián Piñera. “Yo hubiese preferido que ese trámite se haya tenido que evitar y que el General Soto haya dado un paso al costado voluntariamente. Lo que ocurre acá es una pérdida de mando cuando se le miente sistemáticamente al nivel de una institución, por lo que no cabe otra posibilidad de salir del cargo”, argumentó. En tanto, para el Senador democratacristiano, Jorge Pizarro, la actitud de Hermes Soto demuestra la crisis en la que se encuentra la entidad uniformada, por lo que es prioritaria dar celeridad a la reforma a Carabineros que se discute en el Congreso Nacional. Ante este escenario, la mesa del Senado como ya sucedió, pasó el trámite constitucional, y luego pasadas las 14 horas, la Cámara de Diputados iniciará una similar sesión especial para informar del Decreto Presidencial fundado con el que se concreta la salida de Hermes Soto. Después de esto, el documento deberá ser visto por la Contraloría General de la República, que tiene hasta 15 días para hacer la revisión del precepto. Mientras ello no ocurra, el General Director podrá seguir como máximo representante de la policía uniformada, pese a la decisión del Presidente Piñera.

