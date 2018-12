b4d05da555

Música chilena y discos: las novedades de la Orquesta Usach para 2019 Más de veinte conciertos gratuitos en su Aula Magna, además de presentaciones en diferentes comunas de Santiago, contempla la nueva temporada del elenco que dirige Nicolas Rauss. La programación también incluye presentaciones del grupo Syntagma Musicum y del Coro Madrigalista. Rodrigo Alarcón L. Viernes 21 de diciembre 2018

El próximo miércoles 16 de enero, en el tradicional Teatro Novedades, la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago (Usach) tendrá la primera actuación de 2019: con un programa que combina piezas de Beethoven y Bizet con autores chilenos, como Enrique Soro, Vicente Bianchi y “Tilo” González, la agrupación iniciará un año cuya temporada acaba de ser anunciada. El del barrio Yungay será uno de los diez conciertos de extensión que la agrupación realizará en comunas como Pedro Aguirre Cerda, Independencia y Conchalí, que se suman a la temporada oficial que se desarrollará en el Aula Magna de la institución. La primera fecha en su escenario habitual será el 27 de marzo y contempla la proyección de la película El húsar de la muerte (1925), de Pedro Sienna, con la música que compuso Horacio Salinas, el director musical de Inti Illimani Histórico, quien estará a cargo de la dirección. A lo largo del año, la orquesta interpretará obras como el Réquiem de Mozart, el Concierto para piano en Re menor del mismo compositor, la Leyenda de San Francisco de Asís hablando a los pájaros de Liszt y el oratorio Los israelitas en el desierto de Carl Philipp Emanuel Bach, junto al coro del plantel. También abordarán obras posteriores, como la sinfonía “Eroica” de Beethoven, la “Escocesa” de Mendelssohn, el Concierto para violín N° 2 de Prokofiev, la suite Appalachian spring de Aaron Copland y la primera y tercera Gymnopédies de Erik Satie, orquestadas por Claude Debussy. Nicolas Rauss, director titular de la agrupación, dice que el objetivo es no solo mantener su vocación por el repertorio clásico, sino también expandirse a otras obras: “Cuando conocí esta orquesta me sorprendí de ver que se ensayaba mucho más rápido una obra de 1770 ó 1780 que una obra de 1830, por ejemplo. Me di cuenta que tenía un estilo, porque yo he dirigido orquestas que tienen una calidad muy buena, pero no tienen un estilo particular. Ahora, salvo que sea una orquesta de instrumentos históricos o una cosa así, obviamente uno quiere abarcar un repertorio lo más amplio posible, entonces el siglo XX y lo contemporáneo son otras patas esenciales”. Siguiendo una tendencia de años anteriores, la Orquesta Clásica Usach también interpretará piezas de compositores chilenos como Juan Manuel Quinteros, Carlos Isamitt y Gustavo Becerra Schmidt, a los que se suman los encargos de obras para Carlos Zamora, Andrés Maupoint y Javier Contreras. “Como que una música muere cuando no crea nada nuevo, entonces se trata de estimular la composición y de darle la posibilidad a los compositores de tener un contacto con la práctica. Uno puede escribir en su cabeza, pero estar en contacto con la práctica les va a hacer evolucionar, les va a dar una experiencia con lo real”, justifica el conductor suizo. Una de las novedades que de la temporada 2019 será la publicación de cinco discos con algunas de las obras chilenas que la orquesta ha abordado desde el año pasado, gracias a un Fondo de la Música recién adjudicado. A través del nuevo sello Aula Records, cada publicación se hará en formato digital, en CD y en una edición limitada de vinilos, diseñados por distintos artistas chilenos. El objetivo es dejar un registro de piezas que muchas veces son interpretadas apenas en una ocasión: “A nosotros nos estaba pasando eso: encargábamos obras a compositores chilenos y no había ningún registro, salvo el que podían hacer ellos mismo con medios muy amateur”, explica Andrés Zúñiga, director de Extensión de la Usach. “En 2018 compramos equipamiento de grabación profesional gracias a un fondo y eso lo vamos a empezar a ocupar -y también se ocupó este año- para editarlo en formato disco. Creemos que no solo vamos a ser un aporte para rescatar nuestra propia memoria institucional, sino también para dejar registro de las obras chilenas que se están produciendo y no están en disquerías o plataformas digitales. Queremos ayudar a llenar ese vacío”, añade. Música antigua, guitarra y migración Además de la Orquesta Clásica, los otros elencos que pertenecen a la Usach también presentaron sus programaciones. El tradicional conjunto Syntagma Musicum, por ejemplo, comenzará el 10 de abril con el programa “Solo Bach” y en junio homenajeará a Bárbara Strozzi, compositora del barroco italiano, a propósito de los 400 años de su natalicio. El Coro Madrigalista estará el 22 de enero en el Aula Magna, con música renacentista y barroca de Hispanoamérica, y en mayo volverá al mismo espacio para revivir la “Schubertiadas”, las veladas inspiradas por la música de Franz Schubert. En octubre se unirán a Syntagma Musicum para un programa basado en el repertorio de la Catedral de San Marcos de Venecia. Por primera vez, además, el Aula Magna acogerá un Ciclo de Guitarra Clásica, que entre mayo y noviembre tendrá como protagonistas a Carlos Pérez, Nicolás Emilfork, Andrés Madariaga, Renato Serrano, Miguel Álvarez y Danilo Cabaluz. Finalmente, por tercer año consecutivo, los elencos participarán del Festival Cultura Migrante, que en 2019 estará enfocado en México. En octubre, la Orquesta Usach tendrá un programa dominado por Silvestre Revueltas, pero que también incluirá las Bachianas brasileiras N° 2 de Heitor Villa-Lobos. El Coro Usach se sumará junto al pianista Pedro Urrutia, para un concierto de música mexicana y centroamericana. El detalle de la programación podrá encontrarse en Extensión Usach. Foto principal: Gary Go.

