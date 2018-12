Estados Unidos seguirá en shutdown hasta enero

Para evitar el temido “shutdown” era necesario que las dos cámaras del Congreso y la Casa Blanca llegaran a un acuerdo sobre el polémico muro en la frontera con México. Pero no se consiguió. Este sábado, fue imposible un acuerdo en el Senado que aceptara incluir un monto de 5.000 millones de dólares para su construcción, dando un rotundo “no” a una de las principales promesas de campaña de Trump.

El senador demócrata Chuck Schummer envió un mensaje muy claro a Donald Trump: “El proyecto del muro no será aprobado por el Senado ni hoy, ni la semana que viene ni el año que viene. Señor presidente, si quiere reanudar las operaciones del gobierno, abandone la idea del muro”

Casi el 75% del gobierno, incluyendo las fuerzas armadas y departamento de Salud, están totalmente financiadas por lo que funcionarán normalmente. El bloqueo alcanza al restante 25% de los organismos federales, lo que podría afectar hasta 800.000 empleados.

La incertidumbre sobre la duración de esta parálisis parcial es grande, ya que las dos posiciones parecen irreconciliables.Trump ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en su caballo de batalla y la construcción del muro sería una realización tangible de una de sus promesas de campaña. Trump defendió los méritos de levantar un muro en la frontera con México, cuyo costo estimado es de unos 5.000 millones de dólares.

Trump afirma estar listo para una parálisis presupuestaria, mientras persigue el objetivo de obtener fondos para el muro que ha sido el hilo conductor de su política migratoria. Para el presidente, el muro frenará a los migrantes que desean ingresar a Estados Unidos. Así lo anunció en un enérgico video publicado en su cuenta de Twitter:

OUR GREAT COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY! pic.twitter.com/ZGcYygMf3a

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de diciembre de 2018