76faab67b5

5fb1b555c0

Nacional Política Mario Desbordes (RN): “No estamos ahora en carrera presidencial” “Respecto a José Antonio Kast , él no es mi adversario político, yo no estoy de acuerdo con estar peleando con José Antonio Kast, hay cosas que comparto con él, otras que no, pero el es una figura de la centro derecha que ojalá de a poco se vaya incorporando y llegue finalmente a una primaria con todos nosotros" dijo el presidente de Renovación Nacional. Diario Uchile Martes 25 de diciembre 2018 16:09 hrs. Compartir

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, afirmó que no corresponde que los militantes del partido respalden la candidatura presidencial de los miembros de otras colectividades. Esto, luego que el diputado Cristóbal Urruticoechea aseguró que está trabajando para que el líder de Acción Republicana, José Antonio Kast, sea el próximo presidente de Chile. El parlamentario dice que “no es oportuno” imponer a personeros del sector “tomar distancia” del ex presidenciable, agregó en entrevista con La Tercera. “Cuando se han juntado (los parlamentarios de RN) con Kast me han avisado antes, y yo no he tenido problema con aquello, lo que si no es adecuado, obviamente, es apoyar una candidatura presidencial que no es parte de nuestro partido”, aseveró Desbordes. play pause Descargar Asimismo afirmó que “no es con José Antonio Kast y no es por José Antonio Kast, si estuvieran apoyando una candidatura presidencial de la UDI o de Evopoli es lo mismo, es un poco de coherencia y un mínimo de disciplina interna”. Sin embargo, Desbordes descartó que se esté viviendo una crisis en el partido. “Yo no hablaría de una crisis en Renovación Nacional, hay algunos parlamentarios que tienen afinidad con José Antonio Kast, hasta ahora uno ha señalado que lo apoya en la carrera presidencial, nosotros esperamos que los militantes, los dirigentes, y todos los que estamos en RN, apoyemos a un solo candidato que es el que RN va a definir”, indicó el líder de RN. Además enfatizó que “respecto a José Antonio Kast el no es mi adversario político, yo no estoy de acuerdo con estar peleando con José Antonio Kast, hay cosas que comparto con él, otras que no, pero el es una figura de la centro derecha que ojalá de a poco se vaya incorporando y llegue finalmente a una primaria con todos nosotros”.

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, afirmó que no corresponde que los militantes del partido respalden la candidatura presidencial de los miembros de otras colectividades. Esto, luego que el diputado Cristóbal Urruticoechea aseguró que está trabajando para que el líder de Acción Republicana, José Antonio Kast, sea el próximo presidente de Chile. El parlamentario dice que “no es oportuno” imponer a personeros del sector “tomar distancia” del ex presidenciable, agregó en entrevista con La Tercera. “Cuando se han juntado (los parlamentarios de RN) con Kast me han avisado antes, y yo no he tenido problema con aquello, lo que si no es adecuado, obviamente, es apoyar una candidatura presidencial que no es parte de nuestro partido”, aseveró Desbordes. play pause Descargar Asimismo afirmó que “no es con José Antonio Kast y no es por José Antonio Kast, si estuvieran apoyando una candidatura presidencial de la UDI o de Evopoli es lo mismo, es un poco de coherencia y un mínimo de disciplina interna”. Sin embargo, Desbordes descartó que se esté viviendo una crisis en el partido. “Yo no hablaría de una crisis en Renovación Nacional, hay algunos parlamentarios que tienen afinidad con José Antonio Kast, hasta ahora uno ha señalado que lo apoya en la carrera presidencial, nosotros esperamos que los militantes, los dirigentes, y todos los que estamos en RN, apoyemos a un solo candidato que es el que RN va a definir”, indicó el líder de RN. Además enfatizó que “respecto a José Antonio Kast el no es mi adversario político, yo no estoy de acuerdo con estar peleando con José Antonio Kast, hay cosas que comparto con él, otras que no, pero el es una figura de la centro derecha que ojalá de a poco se vaya incorporando y llegue finalmente a una primaria con todos nosotros”.