Papa Francisco y mensaje navideño: apela a “la fraternidad” entre los pueblos y lamenta la “insaciable codicia”

Bajo un sol radiante en la Plaza San Pedro y frente a miles de católicos el papa Francisco centró su discurso de Navidad en el llamado a la “fraternidad entre los pueblos, entre las personas con ideas diferentes pero capaces de respetarse y de escucharse mutuamente”. El papa también enumeró algunos de los conflictos más álgidos en el mundo y pidió en su oración por el entendimiento y concordia en tierra santa, en Siria, en Yemen o África. Venezuela y Nicaragua estuvieron también en el mensaje navideño del papa, países a los que hizo un llamado especial.

“Que este tiempo de bendiciones, conceda a Venezuela recuperar la concordia y que todos los componentes sociales trabajen para el desarrollo del país y para la asistencia a los más necesitados de la población. Y a los habitantes de la querida Nicaragua, para que no prevalezcan las divisiones y las discordias pero que todos confluyan para favorecer la reconciliación y construir juntos el futuro del país” dijo el líder de la Iglesia Católica.

La guerra en Yemen, por su parte, ha dejado al menos 10.000 muertos desde 2015 y provocó la peor crisis humanitaria del mundo, según Naciones Unidas.

“Pienso en Yemen, con la esperanza de que la tregua alcanzada […] pueda aliviar finalmente a tantos niños y a las poblaciones, exhaustos por la guerra y el mundo” agregó.

El poder apoyado militarmente por Arabia Saudita y los rebeldes hutíes, apoyados políticamente por Irán, alcanzaron el 13 de diciembre en Suecia un acuerdo de alto el fuego “inmediato” negociado por la ONU.

“Unos pocos celebran banquetes espléndidamente…”

“Una insaciable codicia atraviesa la historia humana”, lamentó Francisco durante esta misa en la que los católicos conmemoran el nacimiento de Dios. Y citó entonces “las paradojas de hoy, cuando unos pocos celebran banquetes espléndidamente y muchos no tienen pan para vivir”.

Para el pontífice argentino, “Belén es el punto de inflexión para cambiar el curso de la historia”.

“El cuerpecito del Niño de Belén propone un modelo de vida nuevo: no devorar y acaparar, sino compartir y dar. Dios se hace pequeño para ser nuestro alimento. Nutriéndonos de él, Pan de Vida, podemos renacer en el amor y romper la espiral de la avidez y la codicia”, argumentó. Ante el pesebre, agregó Francisco: “comprendemos que lo que alimenta la vida no son los bienes, sino el amor; no es la voracidad, sino la caridad; no es la abundancia ostentosa, sino la sencillez que se ha de preservar”.