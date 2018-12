76faab67b5

Trabajadores piden fiscalización luego de grave accidente de temporeros en Monte Patria La CUT de la provincia del Limarí hizo un llamado a las autoridades a incrementar los controles en distintas empresas agrícolas de la zona. Martes 25 de diciembre 2018 14:57 hrs.

Miércoles 19 de diciembre en el Fundo Rapelcillo. De acuerdo a la versión policial, durante la mañana un tractor baja por una pendiente pronunciada en el lugar de trabajo ubicado en el Maqui de Rapel, comuna de Monte Patria. El conductor identificado con las iniciales H.A.V.A. pierde el control del móvil atropellando a dos trabajadoras. En ese momento comienza la grabación de un video que ha circulado por Internet durante los últimos días. En medio de gritos de desesperación, las temporeras D.F.T.M. y J.I.A.O. son aplastadas por el tractor y sufren diversas fracturas (lesiones graves) y el chofer sufre lesiones de carácter leve, todos son trasladados a la Asociación Chilena de Seguridad en Ovalle, según informa Limarí Televisión. La Dirección del Trabajo comenzó las indagaciones y deberá presentar un informe al Ministerio Público respecto de las condiciones de Seguridad y Salud que se presentan en esta empresa agrícola, con el fin de investigar el caso y formalizar a eventuales responsables. Luego de este lamentable suceso, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) provincia del Limarí hizo un llamado a la entidad fiscalizadora del trabajo a incrementar los controles en distintas empresas agrícolas de la zona. A través de un comunicado de prensa que firma su presidente, Ricardo Rojas, expresó: “solicitamos a la Inspección del Trabajo y a los organismos fiscalizadores que implementen programas de fiscalizaciones periódicas durante los trabajos de temporada. Asimismo, solicitamos fiscalizar el transporte de ida y regreso de estos trabajadores en la mañana principalmente, el trabajo de menores sin autorización de sus padres en los packing, los comedores que como se ha detectado anteriormente están cercanos a los plaguicidas y reposición permanente de agua potable”. “También solicitar la comprensión a algunos trabajadores (as) que les molestan las fiscalizaciones y manifiestan que los dejen trabajar tranquilos, sin entender que lo hacemos por su seguridad y así evitar este tipo de accidentes a veces con consecuencias fatales. Además, hacemos un llamado a algunos empresarios que cuiden a sus trabajadores respetando las normas de seguridad a objeto de no exponerlos a riesgos innecesarios y no tener que lamentar situaciones que altere la salud de sus trabajadores y su entorno laboral”, finaliza el texto. Foto de portada: Pantallazo del video (publicado por Ovallehoy.cl)

