Deportes Hugo Vilches nuevo DT de Temuco: "Buscaremos el ascenso inmediato" El ex técnico de Audax Italiano es el reemplazante de Miguel Ponce en la banca albiverde, con la idea de retornar a la división de honor. Diario Uchile Miércoles 26 de diciembre 2018 10:41 hrs.

Hugo Vilches es el hombre elegido por la dirigencia de Deportes Temuco para ser el técnico en la temporada 2019. Tras la salida de Miguel Ponce, la dirigencia albiverde aseguró los servicios del estratega, cuyo último club que dirigió fue Audax Italiano. “Estoy contento e ilusionado por esta oportunidad que se me dio. Ahora espero responder a la confianza que depositaron en mí con responsabilidad, trabajo y compromiso”, fue el mensaje del entrenador al diario Austral de Temuco. A pesar que tuvo otros ofrecimientos de clubes de la categoría, el DT dio las razones para elegir al “Pije”, debido a que “me atrae mucho el proyecto, la infraestructura del club y sobre todo la pasión de su gente. Siento que llego a una gran institución y a una ciudad donde el fútbol se siente”. En cuanto a la meta que tiene en el club, Vilches no duda: “No hay ningún otro objetivo que no sea el lograr el ascenso de inmediato. Esto no es una promesa, pero hay que aprovechar el potencial que tenemos y plasmarlo en la cancha”, apuntó. Finalmente, se refirió a la propuesta de juego que se verá en su equipo. “Lo que queremos es implantar un juego que busque quitarle espacios al rival sobre la base de la intensidad. Nos gusta estar en campo contrario, ser ofensivos e interpretar lo que el hincha espera del equipo”, adelantó

