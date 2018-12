622d936362

Defensa de Jorge Mateluna: "Un inocente no puede estar preso" Un nuevo traspié para los abogados defensores y el círculo más cercano a Jorge Mateluna: la Corte Suprema rechazó el recurso de revisión con el que se intentó demostrar su inocencia. Sin embargo, el apoyo que ha recibido la causa desde diversos sectores es hoy el combustible con el que amigos y familiares siguen luchando. Jueves 27 de diciembre 2018

La Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó, este jueves, la acción de revisión interpuesta por la defensa de Jorge Mateluna contra la sentencia que lo condenó a 16 años de cárcel como autor del delito de robo con intimidación, perpetrado el año 2013 en la sucursal del Banco Santander de la comuna de Pudahuel. El recurso había sido presentado por el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y abogado defensor, Davor Harasic, quien, tras el fallo expresó que están convencidos de la inocencia de Mateluna, por lo que continuarán buscando maneras de comprobar su inocencia. “La Corte Suprema es la cúspide del poder judicial y, por lo tanto, solo queda acatar el fallo. Lo vamos a estudiar detenidamente, lo vamos a analizar. Pienso que aquellos que estamos convencidos de la inocencia de Jorge Mateluna, sin perjuicio, por cierto, de acatar el fallo, no vamos a escatimar medios para seguir estudiando vías que pudiesen llegar a comprobar dicha inocencia“, dijo el abogado. Por su parte, desde la Fiscalía Occidente -organismo a cargo de la investigación de esta arista- el fiscal Eduardo Baeza se mostró satisfecho por la resolución del máximo tribunal y aseguro que ésta recoge todos los antecedentes que se presentaron por parte del Ministerio Público. “Como Fiscalía estamos satisfechos con la resolución, evidentemente recoge los argumentos y antecedentes que proporcionamos a la Corte Suprema. En ese sentido, evidentemente nos complace y nos satisface el resultado”, dijo el fiscal, agregando que será la Fiscalía Centro Norte la que evaluará las medidas que se tomarán respecto a las acusaciones. “Por lo pronto, en esta instancia, ante la Corte Suprema, el recurso fue rechazado y eso es lo que, desde la perspectiva de la Fiscalía, es relevante y lo que nos satisface”, dijo el persecutor. Revisa el fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema aquí. Recordemos que Jorge Mateluna fue condenado a 16 años de cárcel por el asalto a una sucursal del Banco Santander en el año 2013, situación que no ha podido ser del todo esclarecida producto de las constantes irregularidades que ha presentado el proceso. A comienzos de julio, el mayor Juan Muñoz Gaete fue formalizado por falsificación de instrumento público, al adulterar el acta e informe policial que señala que Mateluna había sido reconocido por otro involucrado en el delito y mentir en su declaración durante el juicio. Lo anterior es una de las situaciones que ha generado sospechas sobre el buen proceder de la investigación, generando apoyo de diversos grupos que alegan la inocencia de Mateluna. Un claro ejemplo es la campaña Mateluna Inocente, liderada por un grupo de actores que busca demostrar la inocencia del ex frentista, que ya lleva 5 años, 6 meses y 7 días privado de libertad. Uno de los que iniciaron esta campaña fue Daniel Alcaíno, ya que el actor es cercano al ex frentista y su familia. En exclusiva con Radio Universidad de Chile, comentó el sentir del círculo más cercano de Jorge Mateluna. “Obviamente que es un fallo devastador, que nos deja perplejos, porque estamos absolutamente convencidos de la inocencia de Jorge Mateluna. Estamos tan absolutamente convencidos que hemos echado a andar un mundo entero de posibilidades. Ya sea desde el área teatral, con la obra ‘Mateluna’, hasta el apoyo del ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, para nuestra defensa. Conseguimos durante todo este tiempo apoyo de diferentes personalidades de la cultura y del arte, tanto en el ámbito nacional como internacional”, comentó Alcaíno. Sin embargo, para el actor, quien representa al círculo cercano de Mateluna, esto no se ha acabado. “Tal vez fallamos en los alegatos, tal vez fallamos en la defensa. Pero ahí estamos, seguimos firmes, seguimos convencidos de que podemos hacer más y que si no es esta instancia en Chile, puede ser una instancia internacional, pero nosotros no nos vamos a detener hasta ver a Jorge Mateluna libre porque es lo que consideramos justo. Porque un inocente no puede estar preso“, enfatizó el actor. Irregularidades en la investigación Pese a la resolución de la Segunda Sala de la Corte Suprema, la defensa del ex frentista aun podría presentar otros recursos de revisión de la condena, siempre y cuando se aporten nuevos antecedentes que no estén contemplados en la investigación que se está llevando a cabo. Sin embargo, la puerta quedará cerrada a cualquier futura revisión de la prueba que la defensa buscaba impugnar. Se trata de un vídeo grabado por las cámaras de seguridad de la sucursal del Banco Santander, en el que se aprecian los cuatro asaltantes saliendo luego de perpetrar el robo. Según la defensa, la Fiscalía no habría realizado el peritaje antropométrico para facilitar el reconocimiento del asaltante que sale en segundo lugar llevando un gorro cazador canadiense, a quien identificaron como Jorge Mateluna. Sin embargo, los abogados del ex frentista sí presentaron estos peritajes antropométricos, realizados por el doctor forense Luis Ravanal Zepeda, los que concluyeron que el más alto de los asaltantes mide aproximadamente 1,73 metros. Misma altura de Fernando Astorga, autor confeso del robo y quien en el vídeo aparece saliendo en último lugar. La misma investigación demostró que Jorge Mateluna mide, descalzo, 1.82 metros.

