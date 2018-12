1cd1cb954b

Nacional María Teresa Infante y Alberto Van Klaveren distinguidos con Medalla Rectoral de la U. de Chile A propuesta del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra casa de estudio, ambos académicos fueron galardonados por su labor al interior de la Casa de Bello y como representantes del Estado de Chile en el "concierto" internacional. Para el rector Ennio Vivaldi, los académicos reconocidos representan "lo más identitario de nuestra universidad". Camilo Villa J. Jueves 27 de diciembre 2018 18:20 hrs.

Este jueves, dos nuevos nombres se sumaron a la selecta lista de personas que han recibido la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile: María Teresa Infante y Alberto Van Klaveren, ambos profesores titulares del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra casa de estudio. Los galardonados estudiaron sus carreras en la Casa de Bello y enriquecieron sus conocimientos y competencias en distintas instituciones alrededor del mundo, ya sea como estudiantes y como funcionarios. María Teresa Infante es abogada de la Universidad de Chile y doctora del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales, Ginebra, Suiza. A lo largo de su carrera se ha desempeñado, entre otros, como directora nacional de Fronteras y Límites de Chile, como coagente de Chile ante el litigio con Perú en La Haya y como asesora por la demanda de Bolivia contra nuestro país en el mismo tribunal internacional. Alberto Van Klaveren es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, máster en Estudios Internacionales de la University of Denver, Estados Unidos, y doctor en Ciencia Política de la Universiteit Liden, Holanda. Entre 2006 y 2009 se desempeñó como subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile y fue el agente de nuestro país ante el litigio con Perú en La Haya. En la ceremonia, el rector de nuestra Universidad, Ennio Vivaldi, recordó la importancia de nuestra casa de estudio en el desarrollo del país y su sociedad. En ese sentido, destacó la labor de ambos galardonados como representantes del Estado de Chile en el “concierto internacional”. “Probablemente no vamos a encontrar nunca un área en la cual sea más obvia la noción del país en su conjunto que cuando uno se hace parte de representar al Estado de Chile en el concierto internacional, creo que el caso más, llamémoslo pro análisis, más químicamente puro de lo que es esta universidad y su vínculo con el país en su conjunto, con la totalidad de los habitantes del territorio nacional, con la totalidad de lo que es el Estado de Chile. Es por eso que para nosotros son extremadamente importante estas dos personas porque están representando algo que es lo más notorio, lo más identitario de nuestra Universidad y que es este vínculo con el Estado en su conjunto”. Visiblemente emocionada, María Teresa Infante agradeció el reconocimiento de su alma máter, aclarando, eso sí, que hay otros personajes que –según su criterio- se lo merecen más que ella. De todas maneras, la diplomática dijo a nuestro medio que lleva el sello de nuestra Universidad y los valores que esta le ha transmitido. “Yo creo que es inmerecida, pero debo decir que llevo el sello de la Universidad en mi personalidad, en mi vida. Elegí estudiar en la Universidad de Chile porque era lo incógnito, era lo complejo, era la sociedad chilena entera, y todavía sigo estudiando. He asumido en mi vida algunas responsabilidades, algunas directivas, otras miembro de un grupo, otras acompañando a personas muy valiosas y valientes, he tratado siempre de resistir aquellas tentaciones de la vanidad, del ego, romper equipo, siempre he tratado de ir más allá. Vamos a ver lo que podemos construir, ese es mi horizonte”. Por su parte, Alberto Van Klaveren sostuvo que la distinción otorgada constituye un “honor impensado”, y que a la vez es una oportunidad para expresar su gratitud con la Casa de Bello. “Es un gran reconocimiento, pero para mí también es una excelente oportunidad para agradecer a la universidad todo lo que me ha dado, todo lo que yo soy profesionalmente se lo debo a la Universidad de Chile, y yo creo que es muy importante mantener ese compromiso y reflejar bien todos los valores de la Universidad, el pluralismo, el carácter abierto que tiene, la calidad, la excelencia académica, etc. Yo he estado siempre vinculado a la Universidad y he seguido enseñando en el Instituto de Estudios Internacionales y en la Facultad de Derecho de la Universidad, y son compromisos que siempre he mantenido pese a mis otras actividades profesionales”. Además, repasó la actual situación internacional, afirmando que hoy “estamos en un mundo de nadie, un mundo sin un centro de gravedad y sin principios ni valores universalmente compartidos, en que ninguna potencia logra imponerse sobre el resto”, por lo mismo, para Van Kleveren ahí radica la importancia del derecho internacional, pues el único y aceptado medio para resolver los problemas globales. La “Medalla Rectoral” se concede a miembros de la comunidad universitaria que hayan realizado acciones y servicios en favor de la Universidad, que hayan mostrado una especial capacidad y dedicación o se hayan destacado en acrecentar el prestigio de la Universidad a nivel nacional o internacional. Se otorga también, a visitantes ilustres, personalidades importantes y para honrar la memoria de personas nacionales o extranjeros que en vida exhibieron los requisitos para ser merecedores de esta distinción. Entre las personas que han recibido la distinción se encuentran, entre otras, José Maza Sancho, Bélgica Castro Sierra, Volodia Teitelboim, Manuel Garretón Merino, Ernesto Cardenal y Joan Jara.

