Portuarios aclaran problemas de pagos y retiran amenaza de paro Los trabajadores eventuales habían denunciado el incumplimiento por parte de TPS del acuerdo promovido por el gobierno, sin embargo la empresa había negado la falta de pagos. Los propios trabajadores luego salieron a aclarar que se había tratado de un problema del banco encargado de procesar los pagos. Diario Uchile Jueves 27 de diciembre 2018 17:04 hrs. Compartir

La tarde de este jueves, las dirigencias de los trabajadores eventuales del puerto de Valparaíso señalaron que los pagos de aguinaldos y bonos prometidos en el acuerdo que destrabó el conflicto la semana recién pasada, ya se están regularizando. “Hay Año Nuevo en Valparaíso, ya se están solucionando los problemas, ya están relativamente solucionados los problemas. Llamo a la ciudadanía que habrá Año Nuevo tranquilo, como siempre“, expresó Osvaldo Quevedo, vocero de los trabajadores. Este miércoles los trabajadores denunciaron el incumplimiento de los acuerdos tomados la semana pasada y señalaron que no habían recibido “un solo peso” de los montos comprometidos por la empresa portuaria y además la no reincorporación a quienes mantuvieron la movilización. “Las listas negras todavía existen. Hasta el día de hoy la mayoría de los colegas no ha vuelto a trabajar, seguimos bloqueados” aseveró el dirigente Francisco Acosta luego de la reunión sostenida en el Sindicato de Estibadores de la ciudad puerto. Por ello, los trabajadores decidirían durante este jueves una nueva movilización y un boicot a la tradicional celebración de Año Nuevo en Valparaíso. Sin embargo, la situación no fue más allá, pues durante este jueves se aclaró el estado de los pagos y los trabajadores recibieron los montos acordados el viernes en presencia de los ministros Gloria Hutt y Nicolás Monckeberg. “Fueron problemas administrativos del banco, así que ahora está todo funcionando“, indicó Osvaldo Quevedo. La mañana de este jueves, Raimundo Cruzat, presidente interino de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), aclaró la compañía ha “visto la voluntad de cumplir lo que hemos acordado“, y que también “ha habido un mayor llamado a los trabajadores eventuales para retomar sus labores en el puerto”. En la misma oportunidad, Cruzat descartó la existencia de listas negras y llamó a los trabajadores a estar tranquilos pues se cumplirá lo acordado. “Hay que tener calma y entender que estos procesos que pueden tener alguna complejidad” afirmó a los medios. Pese a lo anterior, los portuarios no han descartado completamente nuevas movilizaciones ya que aseguran que se dejó fuera del pago de bonos y aguinaldos a veinte trabajadores que, al momento de la firma del acuerdo, se encontraban con licencia médica.

