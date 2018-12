1cd1cb954b

Nacional Portuarios denuncian incumplimiento de acuerdo y anuncian nuevo paro Los dirigentes aseguran que TPS no ha entregado los montos comprometidos en materia de aguinaldo ni gift cards y denuncian bloqueo a los trabajadores que participaron de la movilización. Durante este jueves mantendrán una reunión para decidir iniciar una nueva paralización, impidiendo así la celebración del Año Nuevo en el mar en Valparaíso. Claudia Carvajal G. Jueves 27 de diciembre 2018 9:03 hrs.

“Nosotros no vamos a esperar ni un día más a partir de mañana (jueves), y si no vamos a radicalizar el movimiento de otra forma. Ya no vamos a ser tan visibles, vamos a ser más estratégicos, y estamos dispuestos a que no haya Año Nuevo en Valparaíso”, expresó el dirigente Marco Montesinos la noche de este miércoles luego de una reunión sostenida por los trabajadores eventuales en el Sindicato de Estibadores este miércoles. Los trabajadores denuncian el incumplimiento de los acuerdos tomados la semana pasada y aeguran que no han recibido “un solo peso” de los montos comprometidos por la empresa portuaria y además que no se ha reincorporado a quienes mantuvieron la movilización. “Las listas negras todavía existen. Hasta el día de hoy la mayoría de los colegas no ha vuelto a trabajar, seguimos bloqueados” aseveró el dirigente Francisco Acosta. Por ello, los trabajadores decidirían durante este jueves una nueva movilización y un boicot a la tradicional celebración de Año Nuevo en Valparaíso. La empresa, por su parte, manifestó que las denuncias no tienen fundamento toda vez que, según ellos, el 99% de los trabajadores que realizaron la inscripción necesaria recibieron el aguinaldo correspondiente, que las tarjetas de regalo fueron entregadas los dirigentes, y que se enviaron las cajas de mercadería a las agrupaciones. Respecto de los préstamos, TPS señaló que todas las personas que decidieron suscribir tal operación,ya recibieron el dinero acordado y esto correspondería al 90 por ciento de los eventuales. Pese a lo anterior, la compañía portuaria reconoció que han existido algunos problemas en las entrega del dinero, pero que ello se debe a que los trabajadores no informaron oportunamente los datos de sus cuentas y que se resolverá en el menor plazo posible.

