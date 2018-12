5b560a9e97

d3054e6b31

Derechos Humanos Justicia Lorena Pizarro y libertades condicionales: “Ningún condenado cumple las condiciones para obtener el beneficio” La presidenta de la AFDD aseguró que lo realmente importante es que ahora existe una legislación que hace más rígidos los requisitos para obtener el beneficio de libertad condicional para los violadores de derechos humanos. Andrea Bustos Viernes 28 de diciembre 2018 12:54 hrs. Compartir

En conversación con Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, comentó la decisión del Tribunal Constitucional sobre libertades condicionales para los condenados por delitos de lesa humanidad, y señaló que si bien se desestimó el artículo que refiere a solicitar arrepentimiento, eso “era lo más inocuo de lo que era todo el proyecto de ley”. Lorena Pizarro indicó que incluso quedaron sorprendidos de que el Tribunal aceptara las otras dos exigencias, pues no tenían ninguna confianza en su decisión. Agregó que “lo importante es que el requerimiento que hace Chile Vamos para quitar el carácter de diferente a los genocidas cuando piden solicitudes de libertades condicionales se fue por el suelo, no se aceptó su solicitud de inconstitucionalidad a los acápites más importantes, al articulado más importante que se refiere primero a que no empieza a regir la ley desde el momento en que se firma hacia adelante, por lo tanto, ninguno de los violadores de derechos humanos sería considerado con requisitos especiales”. La dirigenta indicó que es importante entender que los condenados por violaciones a los derechos humanos no pueden ser tratados de la misma forma que otros reos que están en prisión por delitos comunes, pues existe una gran diferencia entre el actuar de unos y otros y señaló que no es correcto catalogar el rechazo de un acápite como un traspié. Además, dijo que contar con una legislación al respecto es de suma importancia luego de las liberaciones que se han permitido este año como beneficio, y que contar con un cuerpo legal le permitirá a Chile ponerse a la altura de las normas internacionales. “Los mismos ministros de los Tribunales de Justicia chilenos que señalaban que daba lo mismo porque no había una legislación al respecto ya no pueden seguir haciendo oídos sordos, hoy ya no cuentan con ese argumento porque en chile se ha legislado y se han puesto estándares al nivel internacional para la posibilidad de que los genocidas puedan acceder a las libertades”. Además, Lorena Pizarro aseguró que ningún condenado por delitos de lesa humanidad en Chile cumple con los requisitos por lo que con la entrada en vigencia de esta ley muy difícilmente podrán optar al beneficio. Respecto de la idea de penalizar el negacionismo, la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos señaló que al igual que la iniciativa legal tendiente a restringir la entrega de libertades condicionales, el fondo del asunto es evitar que se repitan situaciones tan atroces como las torturas y desapariciones forzadas de personas por el solo hecho de pensar distinto. “El proyecto de ley de libertades condicionales, el proyecto de ley del negacionismo, la demanda de verdad y justicia y tantas otras iniciativas, lo que buscan es la no repetición de un genocidio y todos los argumentos que yo he escuchado en estos últimos días sobre la ley que busca sancionar el negacionismo son de relativizar el contenido, y el fondo de este proyecto es que busca la no repetición de torturas de desapariciones y asesinatos, persecución por pensar distinto”. Agregó que esto no tiene relación alguna con la libertad de expresión. “Aquí no se atenta contra la libertad de expresión, nadie puede encontrar normal que alguien salga en la televisión diciendo que entretenida es la pedofilia, que entretenido es abusar de menores, esto es lo mismo”. Finalmente señaló que es inaceptable aceptar cualquier tipo de mensaje que pueda indicar que el pinochetismo es correcto. “Al decir que yo estoy de acuerdo con Pinochet y con lo que fueron los 17 años de dictadura cívico militar, lo que se genera en la población es confusión y no se sustenta una sociedad bajo el respeto a los derechos humanos, sino por el contrario, se relativiza”.

En conversación con Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, comentó la decisión del Tribunal Constitucional sobre libertades condicionales para los condenados por delitos de lesa humanidad, y señaló que si bien se desestimó el artículo que refiere a solicitar arrepentimiento, eso “era lo más inocuo de lo que era todo el proyecto de ley”. Lorena Pizarro indicó que incluso quedaron sorprendidos de que el Tribunal aceptara las otras dos exigencias, pues no tenían ninguna confianza en su decisión. Agregó que “lo importante es que el requerimiento que hace Chile Vamos para quitar el carácter de diferente a los genocidas cuando piden solicitudes de libertades condicionales se fue por el suelo, no se aceptó su solicitud de inconstitucionalidad a los acápites más importantes, al articulado más importante que se refiere primero a que no empieza a regir la ley desde el momento en que se firma hacia adelante, por lo tanto, ninguno de los violadores de derechos humanos sería considerado con requisitos especiales”. La dirigenta indicó que es importante entender que los condenados por violaciones a los derechos humanos no pueden ser tratados de la misma forma que otros reos que están en prisión por delitos comunes, pues existe una gran diferencia entre el actuar de unos y otros y señaló que no es correcto catalogar el rechazo de un acápite como un traspié. Además, dijo que contar con una legislación al respecto es de suma importancia luego de las liberaciones que se han permitido este año como beneficio, y que contar con un cuerpo legal le permitirá a Chile ponerse a la altura de las normas internacionales. “Los mismos ministros de los Tribunales de Justicia chilenos que señalaban que daba lo mismo porque no había una legislación al respecto ya no pueden seguir haciendo oídos sordos, hoy ya no cuentan con ese argumento porque en chile se ha legislado y se han puesto estándares al nivel internacional para la posibilidad de que los genocidas puedan acceder a las libertades”. Además, Lorena Pizarro aseguró que ningún condenado por delitos de lesa humanidad en Chile cumple con los requisitos por lo que con la entrada en vigencia de esta ley muy difícilmente podrán optar al beneficio. Respecto de la idea de penalizar el negacionismo, la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos señaló que al igual que la iniciativa legal tendiente a restringir la entrega de libertades condicionales, el fondo del asunto es evitar que se repitan situaciones tan atroces como las torturas y desapariciones forzadas de personas por el solo hecho de pensar distinto. “El proyecto de ley de libertades condicionales, el proyecto de ley del negacionismo, la demanda de verdad y justicia y tantas otras iniciativas, lo que buscan es la no repetición de un genocidio y todos los argumentos que yo he escuchado en estos últimos días sobre la ley que busca sancionar el negacionismo son de relativizar el contenido, y el fondo de este proyecto es que busca la no repetición de torturas de desapariciones y asesinatos, persecución por pensar distinto”. Agregó que esto no tiene relación alguna con la libertad de expresión. “Aquí no se atenta contra la libertad de expresión, nadie puede encontrar normal que alguien salga en la televisión diciendo que entretenida es la pedofilia, que entretenido es abusar de menores, esto es lo mismo”. Finalmente señaló que es inaceptable aceptar cualquier tipo de mensaje que pueda indicar que el pinochetismo es correcto. “Al decir que yo estoy de acuerdo con Pinochet y con lo que fueron los 17 años de dictadura cívico militar, lo que se genera en la población es confusión y no se sustenta una sociedad bajo el respeto a los derechos humanos, sino por el contrario, se relativiza”.