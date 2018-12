5b560a9e97

Nacional María Teresa Infante: "El espíritu de la Universidad de Chile debe ser reflejado en mi acción". La diplomática y docente de nuestra casa de estudio se refirió a la Medalla Rectoral que recibió por parte del rector Ennio Vivaldi. También tuvo palabras para referirse al rol de las universidades públicas y a las relaciones de Chile con Perú y Bolivia. Diario Uchile Viernes 28 de diciembre 2018 15:35 hrs.

Este jueves, dos académicos de la Universidad de Chile recibieron la Medalla Rectoral de nuestra institución: el ex subsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Alberto Van Klaveren, y la actual embajadora de Chile en los Países Bajos, María Teresa Infante. Ambos merecieron dicho reconocimiento por sus acciones y servicios en favor de la Universidad y por su compromiso con el Estado de Chile. “Están representando algo que es lo más notorio, lo más identitario de nuestra Universidad, y que es este vínculo con el Estado en su conjunto”, sostuvo el rector Ennio Vivaldi durante la ceremonia. María Teresa Infante, merecedora del reconocimiento, dialogó con Radio Universidad de Chile. La ex coagente de nuestro país en el diferendo con Perú en La Haya sostuvo que la medalla entregada es a la vez la confirmación de su compromiso con el espíritu de nuestra casa de estudio. “La he recibido como un honor enorme, debo responder a ella, el espíritu de la universidad debe ser reflejado en mi acción, debo continuar trabajando y creo que así lo he hecho. He reconfirmado mi fe en la vida académica y en la importancia que tiene el desempeñar esa vida académica con mucha altura, con mucho respeto hacia las personas y siempre buscando el bien del conocimiento y de la comunidad”. La académica y diplomática también tuvo palabras para referirse al rol de las universidades públicas en nuestro país. Al respecto indicó que el debate generado es pertinente, pero debe ser enfocado en el sistema universitario en su conjunto, y no en una institución específica. “El debate tiene que ser completo, no solamente de las universidades específicas, una universidad individual, sino que también del conjunto de ellas. En nuestro país, por sus características geográficas y sociales, las universidades cumplen un rol de integración, todas ellas configuran una personalidad universitaria que en nuestro país ha dado unos resultados muy interesantes, no solamente en la integración social, en la integración territorial, en la integración del desarrollo del país, sino que también porque ellas permiten entregar perfiles de cuáles son aquellas tareas que el país necesita de forma prioritaria y que algunas de ellas son urgentes”. Quien se desempeñara también como directora del Instituto de estudios Internacionales de nuestra Universidad, tuvo palabras para los acontecimientos que marcaron las relaciones exteriores de nuestro país los últimos años: Los diferendos con Perú y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Al respecto, sostuvo que un enfrentamiento en un tribunal internacional no significa necesariamente coartar otros sectores de la relación bilateral, muy por el contrario, deben seguir desarrollándose. “Es necesario comprender que el hecho de que haya un enfrentamiento ante un tribunal, no debe necesariamente afectar otras esferas de la relación bilateral, al menos que los Estados quieran revisarlas y congelas todo el espectro de sus relaciones. Perú y Bolivia son casos diferentes, se han llevado por procesos distintos, formalmente muy parecidos, pero con elementos diferentes, y lo que se puede decir es que el país actuó, en ambos casos, como un país muy unido, buscando siempre aquellos argumentos que privilegiaban la conducta invariable de nuestro país de respeto a los tratados internacionales, respeto al derecho internacional, y pensando siempre que después de esas sentencias viene una vida internacional que el país tiene que desarrollar”. María Teresa Infante se refirió también a la propuesta de algunos políticos de retirarse del Pacto de Bogotá. Al respecto, la diplomática consideró que no es prudente generar un debate en torno al asunto mientras Chile se encuentre en un litigio en un tribunal internacional. “Sí hay que considerar de que en materia de solución de controversias los Estados hacen opciones, y es mejor tener opciones preestablecidas a carecer de ellas. Eso es lo que puedo decir”, finalizó la docente galardonada.

