57e30df516

440f12a881

Medio Ambiente Sociedad Año nuevo sin fuegos: Ocho comunas suspenden sus espectáculos pirotécnicos Ya son 8 las comunas que han suspendido sus espectáculos pirotécnicos debido a la preocupación por el medioambiente. Como son la excepción, organizaciones animalistas entregaron recomendaciones para el cuidado de las mascotas en la última noche del año. Tomás González F. Sábado 29 de diciembre 2018 9:50 hrs. Compartir

Ya quedan pocos días para la llegada de un nuevo año y por consiguiente, las celebraciones, las fiestas y por supuesto, los fuegos artificiales. Sin embargo, este año ha estado marcado por las polémicas que se han generado en este aspecto, debido al impacto ambiental negativo que generarían los juegos pirotécnicos. Primero, fue la municipalidad de La Florida quien canceló su show de fuegos artificiales, luego de que un estudio hecho por el mismo municipio indicara que éstos liberaban componentes como el dióxido de azufre, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, que se mantienen hasta dos semanas después de ser detonados. El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, entregó los detalles de la medida. “Recibimos mensajes de numerosos vecinos, que señalaban la necesidad de considerar lo que le estaba ocurriendo a sus mascotas. Que por efecto de las explosiones y los fuegos artificiales, las mascotas estaban teniendo estrés e incluso algunos accidentes porque huían por la calle asustados por estos fuegos. Suspendimos pensando justamente en el bienestar de nuestras mascotas y también en la situación general del medioambiente en la ciudad de Santiago”, dijo el edil floridano. Así como La Florida, ya son 8 las comunas que han suspendido sus shows pirotécnicos por razones medioambientales. La última en sumarse a esta medida fue la comuna de La Cisterna, en la que los vecinos, preocupados por la salud de sus mascotas, le manifestaron al alcalde Santiago Rebolledo la opción. El edil cisternino escuchó y tomó la decisión de suspender el show programado para este 29 de diciembre. Estas fueron sus razones. “Hay razones que tienen que ver con los ruidos molestos. Particularmente por lo que sufren las mascotas, los perritos los gatitos. Tambien la sensibilidad por nuestros adultos mayores, particularmente por aquellos que están enfermitos. En fin, hay un sin número de situaciones que ameritan no realizar más este tipo de shows pirotécnicos”, dijo el alcalde cisternino. Pese a estas excepciones, la inmensa mayoría de las comunas llevarán a cabo sus espectáculos pirotécnicos con normalidad. Por ejemplo, este año, las municipalidades de Renca y Quilicura se unieron por segundo año consecutivo para presentar el show de fuegos artificiales más grande de la capital. Se detonarán 30 toneladas de fuegos artificiales en 23 minutos. Para aquellos que ven preocupados cómo podrían afectar estos espectáculos a la salud de sus mascotas, la presidenta de la ONG ProAnimal, Patricia Cocas, entregó algunas recomendaciones. “Tenerlos dentro de la casa, en un lugar donde no se puedan arrancar. Tenerlos ojalá en un lugar apartado en el que llegue menos ruido y siempre muy identificados, con su collar, placa identificatoria, nombre del dueño, etc. Idealmente chipeados que es lo que se está haciendo hoy día gratuitamente y si no, a muy bajo costo, para evitar con esto que luego no puedan encontrar sus animales”, dijo la activista. Así, con los ejemplos de La Florida, Tal Tal, Pucón, La Cisterna, Puente Alto, Cerro Navia, Providencia, San Bernardo y Calama, el país se prepara para un año nuevo que estará marcado por el interés por el cuidado del medioambiente y de la integridad de todas y todos quienes lo habitan.

Ya quedan pocos días para la llegada de un nuevo año y por consiguiente, las celebraciones, las fiestas y por supuesto, los fuegos artificiales. Sin embargo, este año ha estado marcado por las polémicas que se han generado en este aspecto, debido al impacto ambiental negativo que generarían los juegos pirotécnicos. Primero, fue la municipalidad de La Florida quien canceló su show de fuegos artificiales, luego de que un estudio hecho por el mismo municipio indicara que éstos liberaban componentes como el dióxido de azufre, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, que se mantienen hasta dos semanas después de ser detonados. El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, entregó los detalles de la medida. “Recibimos mensajes de numerosos vecinos, que señalaban la necesidad de considerar lo que le estaba ocurriendo a sus mascotas. Que por efecto de las explosiones y los fuegos artificiales, las mascotas estaban teniendo estrés e incluso algunos accidentes porque huían por la calle asustados por estos fuegos. Suspendimos pensando justamente en el bienestar de nuestras mascotas y también en la situación general del medioambiente en la ciudad de Santiago”, dijo el edil floridano. Así como La Florida, ya son 8 las comunas que han suspendido sus shows pirotécnicos por razones medioambientales. La última en sumarse a esta medida fue la comuna de La Cisterna, en la que los vecinos, preocupados por la salud de sus mascotas, le manifestaron al alcalde Santiago Rebolledo la opción. El edil cisternino escuchó y tomó la decisión de suspender el show programado para este 29 de diciembre. Estas fueron sus razones. “Hay razones que tienen que ver con los ruidos molestos. Particularmente por lo que sufren las mascotas, los perritos los gatitos. Tambien la sensibilidad por nuestros adultos mayores, particularmente por aquellos que están enfermitos. En fin, hay un sin número de situaciones que ameritan no realizar más este tipo de shows pirotécnicos”, dijo el alcalde cisternino. Pese a estas excepciones, la inmensa mayoría de las comunas llevarán a cabo sus espectáculos pirotécnicos con normalidad. Por ejemplo, este año, las municipalidades de Renca y Quilicura se unieron por segundo año consecutivo para presentar el show de fuegos artificiales más grande de la capital. Se detonarán 30 toneladas de fuegos artificiales en 23 minutos. Para aquellos que ven preocupados cómo podrían afectar estos espectáculos a la salud de sus mascotas, la presidenta de la ONG ProAnimal, Patricia Cocas, entregó algunas recomendaciones. “Tenerlos dentro de la casa, en un lugar donde no se puedan arrancar. Tenerlos ojalá en un lugar apartado en el que llegue menos ruido y siempre muy identificados, con su collar, placa identificatoria, nombre del dueño, etc. Idealmente chipeados que es lo que se está haciendo hoy día gratuitamente y si no, a muy bajo costo, para evitar con esto que luego no puedan encontrar sus animales”, dijo la activista. Así, con los ejemplos de La Florida, Tal Tal, Pucón, La Cisterna, Puente Alto, Cerro Navia, Providencia, San Bernardo y Calama, el país se prepara para un año nuevo que estará marcado por el interés por el cuidado del medioambiente y de la integridad de todas y todos quienes lo habitan.