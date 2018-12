a7faf9f35a

513d7c2a08

Carta abierta al Presidente Piñera Francisco José Marco Cahís Cartas al Director | Domingo 30 de diciembre 2018 13:39 hrs.

De las muchas cosas que quisiera decirle, sólo podré unas pocas por tiempo y espacio. Yo no voté por usted, pero no creo que sea un hombre perverso e incluso puede que tenga buenas intenciones. Pero Chile no es una empresa y no debe manejarse como un fundo. Tal vez usted es de los que piensan que los pobres son pobres porque quieren. Haga el ejercicio de vivir por un mes con $400.000, bastante más del mínimo e intente salir así de la miseria. Pero tenga en cuenta que los que viven con ese sueldo no tienen buenos contactos. Los jubilados ganan menos que eso. Tienen que hacer malabarismos no sólo para comer, sino también para comprar remedios. Y aun así hay genios de las finanzas que pretenden aconsejarlos diciéndoles que compren “al mayoreo”. El problema es que para comprar al por mayor, se requiere un mínimo que los viejos no poseen. Es evidente que a usted le preocupan más los portonazos que las balas locas. Tal vez porque lo primero afecta a la gente linda y las balas locas dan en los cuerpos de los rotos. Pero solamente estoy especulando. Sin embargo, puedo asegurarle que construir muros en las poblas y blindar las casas, no acabará con la delincuencia. Por último, quiero apelar a su conciencia moral. Se lo digo porque me asombra profundamente que usted parezca indiferente ante un problema tan grave como es el crecimiento del narcotráfico. ¿Duerme usted tranquilo sabiendo que hay un alcalde narco en San Ramón? Recuerde que un equipo periodístico arriesgó su vida para sacarlo a la luz. Hace mucho, mucho tiempo, Ciudad Juárez era un lugar tranquilo y bonito. Pero la indiferencia de su pueblo y de sus gobernantes lo convirtió en un infierno y eso ya es difícil de revertir. Un presidente es el primer responsable de lo que ocurre en su país. Le deseo buena suerte y pensamiento claro. Francisco José Marco Cahís RUN 14.446.470-2

De las muchas cosas que quisiera decirle, sólo podré unas pocas por tiempo y espacio. Yo no voté por usted, pero no creo que sea un hombre perverso e incluso puede que tenga buenas intenciones. Pero Chile no es una empresa y no debe manejarse como un fundo. Tal vez usted es de los que piensan que los pobres son pobres porque quieren. Haga el ejercicio de vivir por un mes con $400.000, bastante más del mínimo e intente salir así de la miseria. Pero tenga en cuenta que los que viven con ese sueldo no tienen buenos contactos. Los jubilados ganan menos que eso. Tienen que hacer malabarismos no sólo para comer, sino también para comprar remedios. Y aun así hay genios de las finanzas que pretenden aconsejarlos diciéndoles que compren “al mayoreo”. El problema es que para comprar al por mayor, se requiere un mínimo que los viejos no poseen. Es evidente que a usted le preocupan más los portonazos que las balas locas. Tal vez porque lo primero afecta a la gente linda y las balas locas dan en los cuerpos de los rotos. Pero solamente estoy especulando. Sin embargo, puedo asegurarle que construir muros en las poblas y blindar las casas, no acabará con la delincuencia. Por último, quiero apelar a su conciencia moral. Se lo digo porque me asombra profundamente que usted parezca indiferente ante un problema tan grave como es el crecimiento del narcotráfico. ¿Duerme usted tranquilo sabiendo que hay un alcalde narco en San Ramón? Recuerde que un equipo periodístico arriesgó su vida para sacarlo a la luz. Hace mucho, mucho tiempo, Ciudad Juárez era un lugar tranquilo y bonito. Pero la indiferencia de su pueblo y de sus gobernantes lo convirtió en un infierno y eso ya es difícil de revertir. Un presidente es el primer responsable de lo que ocurre en su país. Le deseo buena suerte y pensamiento claro. Francisco José Marco Cahís RUN 14.446.470-2