RN llama a no adelantar la carrera presidencial La directiva de Renovación Nacional le solicitó a los diputados que se han reunido con José Antonio Kast o que han manifestado públicamente su apoyo, no apresurar el debate sobre los posibles candidatos presidenciales. Pilar León Miércoles 2 de enero 2019 18:52 hrs.

Con el objetivo de zanjar las adhesiones de sus militantes al líder de Acción Republicana, José Antonio Kast, se reunieron este miércoles el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, con algunos diputados del partido. Participaron de la instancia Miguel Mellado, Camila Flores, Harry Jürgensen, Aracely Leuquén y Cristobal Urruticoechea. En ella se concluyó que desde el partido se hablará de los futuros presidenciables después de las elecciones municipales. Por esta razón el mensaje fue claro: se deben abocar a trabajar por el actual gobierno. Mientras algunos de estos diputados solo han tenido reuniones con Kast, otros como Cristobal Urruticoechea han manifestado su apoyo abiertamente. Respecto de lo anterior, el presidente de RN, Mario Desbordes afirmó que “José Antonio Kast no es mi adversario político, mi adversario político está hacia la izquierda. Nunca he tenido problema en que los parlamentarios se reúnan con él, lo he dicho ya innumerables veces. En lo que tienen que tener cuidado es como se interpretan esas conversaciones”. Asimismo, el diputado RN, Harry Jürgensen explicó que en la cita conversaron sobre la importancia de respaldar a figuras que son un aporte para la coalición y agregó que “aquí la ciudadanía está pidiendo que se alcen lideres como José Antonio. A nosotros nos parece que sus opiniones, y su postura son un aporte, un aporte que sirvió en la elección del Presidente Piñera. Y eso no hay que desconocerlo (…) además, logró poner el discurso que él representa en el discurso del presidente Piñera”. Dentro de Chile Vamos, este entusiasmo por parte de integrantes de RN a la figura de José Antonio Kast no ha estado exenta de polémicas, ya que desde Evopoli no estarían de acuerdo con incluirlo en las primarias de la coalición. Para la analista política y académica del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, María Cristina Escudero, el surgimiento de estos liderazgos de ultraderecha desde la misma derecha “está tensionando cada uno de los partidos que componen la coalición, y eso básicamente esta generando problemas más al centro que a la derecha más extrema. Estos liderazgos pueden tensionar sus relaciones en el Congreso con respecto de determinados proyectos de ley, con posturas que se tengan ahí, eventualmente en el futuro con las campañas presidenciales y con las de gobernador”, aseguró. Además, la analista política agregó que el surgimiento de figuras como la de José Antonio Kast responde a la falta de liderazgos “la ciudadanía está menos apegada a las visiones que ha tenido tradicionalmente la política en Chile y está más abierta a darle la oportunidad a liderazgos que de una u otra manera le hacen sentido aunque sean temas particulares como la delincuencia o la migración”. Finalmente, la reunión se realizó luego de que la semana pasada la directiva del partido pidiera a sus militantes alejarse de Kast y que el Presidente Sebastián Piñera asegurara que el líder de Acción Republicana “no es el camino para Chile”.

