Medio Ambiente Nacional 2019 "en llamas": miles de hectáreas quemadas por incendios forestales evitables En Limache, más de 50 viviendas han sido destruidas. Según Aída Baldini, gerenta de protección contra incendios forestales de la Conaf, la mayoría de los siniestros obedecen a una irresponsabilidad humana, y aun más grave: otros obedecen a una intencionalidad. Diario Uchile Jueves 3 de enero 2019 15:58 hrs.

El 2019 comenzó con el pie izquierdo en cuanto a incendios forestales. Hasta este jueves, son seis alertas rojas las monitoreadas por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), todas ellas provenientes de las regiones de O’Higgins y Valparaíso. Una de las localidades más afectadas ha sido la comuna de Limache, en la Quinta Región, localidad que durante la madrugada de este jueves tuvo que activar un plan de vigilancia permanente. Sin embargo, el plan fue insuficiente, pues, durante este jueves, 50 viviendas fueron arrasadas por las llamas y Carabineros debió evacuar la zona. En la comuna, son tres los incendios simultáneos, uno en el sector de La Victoria, otro en el sector de Lliu Lliu, y un tercero en Cajón del Lebu, donde según la autoridad comunal, “fue mayor el dramatismo por la cantidad de hectáreas quemadas y por la densidad de población que existe ahí”. El hecho de tener tres siniestros simultáneamente dificultó el trabajo para extinguirlos, sin embargo, el alcalde Daniel Morales hizo un positivo balance de las labores realizadas. “En líneas generales la reacción fue bastante rápida, los recursos estuvieron disponibles y aunque fue una lucha bastante larga durante gran parte del día y noche, se evitó un siniestro mayor”. Si bien aún no está claro el origen de los siniestros, la autoridad comunal llamó la atención sobre lo curioso que resulta la existencia de tres incendios simultáneos. Al respecto, sostuvo que sostendrán reuniones con los actores correspondientes para enfrentar las investigaciones en torno a estos siniestros. Aída Baldini, gerenta de protección contra incendios forestales de la Conaf, se refirió al lamentable panorama que ha empañado el principio de año con decenas de incendios forestales. En nuestro programa Radioanálisis, Baldini dijo que si bien el presidente Sebastián Piñera aumentó los recursos destinados a la prevención de incendios, estos no bastan para realmente acabar con los siniestros, que solo la jornada de este miércoles superaron los ochenta. Y no son más recursos económicos lo que pidió la ingeniera forestal, sino más conciencia a la población. “Nosotros necesitamos urgentemente que la gente comprenda, nos ayude en la prevención personal, que cada uno se preocupe de no prender fuego, de no encender chispas, de no hacer asados irresponsablemente, de no tirar colillas de cigarros encendidas. El peligro en el cual trabajan nuestros brigadistas, los pilotos de los aviones, qué ganas de poder mostrarlo para que la gente tome consciencia de lo que significa un incendio forestal”. En ese sentido recordó que para quienes resulten responsables de incendios forestales se aplicarán penas que parten desde los cinco años de prisión. Porque no solo hay irresponsabilidad de quienes producen los incendios, pues Baldini afirmó que hay casos en que es evidente la intencionalidad. “Tenemos algunos focos que se separan por tres minutos y se nota que es el avance alrededor de un camino. Nos está ayudando en esto la PDI, nosotros mismos como Conaf tenemos unidades de investigación de causas, por lo tanto, sabemos el origen de los incendios”. Por estas causas, la jornada de este miércoles hubo dos detenidos. Ya son miles las hectáreas quemadas a raíz de los siniestros. Solo en Santo Domingo, las llamas arrasaron con más de 700 hectáreas, y en Navidad superan las 300. Todo esto, acentuado por la ola de calor que afecta por estos días a la zona central. De hecho, la Onemi declaró alerta temprana preventiva entre la Región de Coquimbo y Metropolitana hasta este viernes.

