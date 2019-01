59adb65789

Política La elección de RD que podría cambiar la política de alianzas del Frente Amplio En tres semanas más, el partido vivirá unas elecciones que podrían ser cruciales para su futuro. Desde la lista encabezada por Javiera Parada analizan tender puentes con otras fuerzas políticas externas al Frente Amplio, lo que es resistido por sus contendores liderados por la diputada Catalina Pérez, desde donde manifiestan que antes, debe existir un proceso interno que no ha culminado. Montserrat Rollano Jueves 3 de enero 2019 19:12 hrs.

Las próximas elecciones de Revolución Democrática (RD) que se llevarán a cabo este 25 y 26 de enero, podrían ser clave no sólo para el futuro de la colectividad, sino que también para el rumbo que pueda tomar el Frente Amplio (FA) durante los próximos dos años. Y es que el partido más grande de la incipiente coalición enfrenta una encrucijada que podría despejarse luego del triunfo de una de las listas que están en disputa: pactar o no con fuerzas fuera del Frente Amplio. “La Nueva Revolución”, lista encabezada por la diputada por Antofagasta, Catalina Pérez se inclinaría por la segunda opción, ya que, según sostienen, antes se deben producir debates y procesos internos tendientes a robustecer la coalición y, luego, definir una eventual política de alianzas. Así lo afirma Daniel Andrade, ex presidente de la Fech y actual integrante de la lista. “La única forma que nosotros tenemos de enfrentar el avance de la ultraderecha y a la derecha misma, es proponiendo una alternativa política del siglo XXI. Eso creemos que lo tenemos que construir con el Frente Amplio, y después veremos si es que hay o no hay que hacer puentes con la Nueva Mayoría, pero eso después de que tengamos una propuesta más clara del Chile que queremos construir”. El ex dirigente estudiantil es enfático al hablar sobre la importancia de la elección para el futuro de la coalición: “aquí se juega si es que el Frente Amplio y RD en particular va a intentar repartirse la torta entre toda la oposición o una apuesta que entienda que lo que hay que proponer hoy no es solamente la repartija de la torta, sino que construir un proyecto que le hable a Chile y que le haga sentido en las condiciones precarias que está viviendo”. Una lucha identitaria Pero más allá de esas diferencias, integrantes de la lista comandada por Catalina Pérez reconocen la existencia de una “lucha identitaria” al interior del partido, en donde existen diferentes lecturas, por ejemplo, acerca de qué está ocurriendo con la emergencia del fascismo a nivel latinoamericano, y de cómo hacerle frente. Desde la lista “Unidas para Crear”, encabezada por la ex agregada cultural en Estados Unidos durante el gobierno de Michelle Bachelet, Javiera Parada, aseguran que uno de los elementos que diferencian a ambas listas dice relación con “los sentidos de urgencia”, principalmente considerando que el próximo año se llevarán a cabo elecciones municipales y donde reconocen, el Frente Amplio se mueve en un escenario muy complejo. Por esta razón, desde este sector de la coalición están llanos a la posibilidad de, por ejemplo, realizar primarias abiertas o ciudadanas que incluyan a partidos de la ex Nueva Mayoría. Esto, según sostienen, debido a lo complejo del panorama municipal, en donde en las últimas elecciones no tuvieron buenos resultados, y a partir de donde se debe aprender una lección. Quien sabe de este tema es Emilia Ríos, concejala por Ñuñoa e integrante de la lista de Javiera Parada. En conversación con este medio, Ríos planteó algunas de los elementos que distinguen a ambos proyectos que buscan presidir la colectividad. “Tenemos que redoblar el paso en cómo formamos a nuestra militancia, en cómo hacemos que desde el partido podamos tener una relación con nuestra bancada en la cual no sea ella la que lleve la batuta, sino que el partido pueda tener sus decisiones y trabajemos como un cuerpo alineado y ordenado con objetivos”. Asimismo, añade que en las elecciones está en juego “la capacidad de que Revolución Democrática crezca, que se abra al dialogo político, directo, franco, sin eufemismos, y eso es algo que le va a hacer muy bien al Frente Amplio y a Revolución Democrática. Es necesario, de manera urgente, un cambio en el estilo de nuestro liderazgo, que va en la línea de hablar las cosas sin temor de incorporar otras visiones”. En lo que sí coinciden ambas listas es en sus reparos a la conducción de la actual directiva de RD liderada por Rodrigo Echecopar, representante del tercerismo de la colectividad. Desde “Unidas para Crear” cuestionan que se creó una “cultura de amistades” más que de militantes, lo que ha afectado significativamente la lógica de funcionamiento del partido. Esto, sumado al estilo de conducción “cerrado” de la actual directiva, tendrían a Revolución Democrática sumida en una crisis. “Confluencia” es la tercera lista inscrita para las elecciones de RD. Encabezada por la actual consejera política nacional, Alejandra Millán, busca “fortalecer los diversos liderazgos que ya existen en las distintas regiones del país y propiciar la desconcentración del poder”. Se trata de una plataforma de distintos militantes a lo largo del país que no se sienten representados por ninguna de las otras listas. Desde el resto de las fuerzas políticas del Frente Amplio, ven con atención lo que ocurre con sus socios de RD. Esto, considerando que se trata de la colectividad más grande de la coalición y que posee 11 de los 21 parlamentarios. Karina Oliva, del partido Poder, señala que “nuestra preocupación es cómo logramos que cada uno de estos debates que tienen nuestras organizaciones vayan fortaleciendo para el ciclo político de estos tres años que quedan del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que incluye elección municipal y también el proceso posterior de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias”. En esa línea, Oliva manifestó que lo que espera es que cualquiera de las listas que gane logren levantar un proceso de mayor apoyo y conducción al Frente Amplio en los debates políticos de la actualidad.

