Cultura Cuídese mucho: la exposición colectiva de Sophie Calle llega al MAC Hasta el 30 de enero, podrá visitarse en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) la exhibición Cuídese mucho, proyecto realizado por una de las creadoras más importantes del arte francés: Sophie Calle. La muestra, que llega a Chile en el marco del Festival Santiago a Mil, da cuenta de un proceso en el que participaron 107 mujeres de distintos países y actividades. Abril Becerra Viernes 4 de enero 2019 11:31 hrs.

El 25 de enero de 2006, la artista francesa Sophie Calle (1953) recibió un correo electrónico atípico. En el mail, su pareja ponía fin a su relación amorosa, argumentando que prolongar el vínculo era una farsa para ambos: “Me hubiera gustado que las cosas fuesen de otro modo. Cuídese mucho”, decía la misiva. No obstante, ese gesto despertó una inquietud para la artista: ¿cómo entender aquel escrito y qué significado otorgarle? Así, la creadora comenzó a planear un proceso en el que finalmente se vieron involucradas 107 mujeres, entre abogadas, adivinas, compositoras, actrices y psicoanalistas. La lista era tan extensa, que incluía nombres como el de la compositora Laurie Anderson, la cantante Christina Rosenvinge y las actrices Jeanne Moreau y Victoria Abril. El proyecto, que se denominó Cuídese mucho, en alusión a la despedida de la misiva, consistió en “agotar el texto”, es decir, que cada participante resignificara la carta de acuerdo a sus propios intereses. Así, hubo mujeres que llevaron el texto a la danza, las artes visuales, el audiovisual e incluso, a la música. Cuídese mucho fue exhibido por primera vez en 2007 en el pabellón francés de la Bienal de Venecia. Luego, llegó a países como México, Argentina y Brasil. Recientemente, fue presentado en el Museo de Arte Contemporáneo, en su sede de Parque Forestal, en el marco del Festival Santiago a Mil. Carmen Romero, directora del certamen, manifestó que la obra de Calle fue escogida, ya que uno de los ejes del festival, en su versión 2019, fue el de las mujeres creadoras. “Ella es una tremenda mujer creadora y quisimos pedirle hacer este montaje, porque tiene que ver con lo que pasó este año y corresponde a cómo, desde lo femenino, sabemos decir adiós. Es una manera muy racional, pero también tierna y poética de mostrar y empezar el festival”, dijo. La artista francesa también explicó que este proyecto no tiene que ver con exponer su intimidad, sino más bien, con la experimentación que puede generar un objeto específico. “Esta no es mi intimidad. Es un trabajo artístico. Sólo he utilizado un momento de mi vida, pero no mi intimidad. No hay otro mensaje, excepto lo que cada uno puede sentir después de haber visto la muestra. Es decir, yo hago el trabajo y luego espero que entre en la cabeza de la gente”, sostuvo. Francisco Brugnoli, director del MAC, indicó que la obra de Sophie Calle es un ejercicio novedoso dentro de la apuesta de los artistas contemporáneos, sobre todo por cómo es capaz de extender las posibilidades de la obra. “En la interpretación de las cartas hay una creación, por lo tanto, aquí hay una creación colectiva de 107 mujeres más el trabajo de Sophie Calle. Entonces hay 108 creaciones puestas en juego, o sea, esto tiene una cosa que rebasa toda posibilidad de aprensión lógica, entra en el territorio de aquello de lo innombrable del arte y es una acción transdisciplinar”, manifestó. Ésta no es la primera vez que la obra de la artista llega a Chile. En 2009 su obra La Filiature, se presentó en el marco de una selección de la Bienal de Sao Paulo en el MAC, Quinta Normal.

