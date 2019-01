806fdb0cd1

Migrar y contar: Concurso premia relatos laborales de migrantes En su segunda edición, el certamen tuvo mayoritaria presencia de participantes venezolanos, aunque el autor ganador fue de origen uruguayo. La organizadora del concurso y directora de la ONG ProMigrar, Carolina Huatay, destacó que actualmente el 32 por ciento de denuncias en la Inspección del Trabajo son realizadas por inmigrantes. Eduardo Andrade Domingo 6 de enero 2019 9:23 hrs.

“Ya nada podía hacer con su historia familiar, yo tenía mis propios problemas. Se vencía mi visa y no tenía un trabajo estable. La frustración me hundía los pies en el barro dejándome inútil y desolado bajo una cortina de lluvia sureña. Las casas escupían nubes de humo por las chimeneas como dragones acechantes. Y todo lo que yo había ganado, era una gripe”. El autor de este fragmento es Daniel Fernández -uruguayo, 35 años-, había terminado con su polola chilena mientras vivía en Osorno en el 2015, justo el año en el que erupcionó el volcán Calbuco. Estaba enfermo, relata, y no tenía trabajo. Su testimonio en primera persona, cuatro años más tarde, resultó ganador del Concurso “Nuestras voces, nuestra historia: migración y trabajo”, organizado por segundo año con consecutivo por la ONG ProMigrar y que tiene como peculiaridad recoger historias de migrantes, legales o ilegales, que actualmente viven en Chile. “Se titula: ‘Tienes que salir de aquí o morirás’ y trata sobre el proceso de llegar, instalarse y vivir en Chile. Siempre me preguntan cómo fue que llegué, porqué, qué razones, cómo fue instalarse, si me gusta Chile, cómo es ser extranjero, etc. y decidí contarlo en un cuento”, aseguró Fernández, luego de hacerse acreedor de 350 mil pesos donados por la empresa Imaginaxión. En la ceremonia, realizada el día 3 de enero en la Cámara Nacional de Comercio de Santiago, los jurados -encabezados por académicos como Baldomero Estrada y dirigentes sociales como Pablo Vílchez, de la Unión Nacional de Trabajadores- resaltaron la importancia del material obtenido justo en el año en donde el gobierno decidió no firmar el Pacto Migratorio de la ONU. “Es una labor de sensibilización. Lo que nos queda es agarrar estos relatos y presentarlos a la sociedad, para que el gobierno entienda de una vez por todas de que su mirada ya no es la única, que tiene que tener interculturalidad, respeto a los derechos humanos y políticas públicas que den cuenta de esta situación”, comentó Vílchez, que también preside una mesa que discute temas migratorios y de género en la Unión Nacional de Trabajadores. En esta edición del concurso, se contabilizaron 160 participantes de doce países, de los cuales, según indicó la directora de ProMigrar, Carolina Huatay, la comunidad venezolana fue mayoritaria. “Nos da cuenta de que todavía tenemos sesgos de discriminación, explotación, de no valorar el trabajo del otro, que por las necesidades recurren muchas veces a actos abusivos: falta de contrato, extensas jornadas laborales, discriminación no solo de nacionales y extranjeros sino entre extranjeros de Sudamérica con los de Centro América”, comentó. Además, Huatay mencionó que actualmente el 32% de las denuncias que recibe la Inspección del Trabajo son hechas por extranjeros. Algo que sin duda hizo eco entre los asistentes -como la exalcaldesa de Santiago, Carolina Tohá- cuando la cantante haitiana de jazz, Florie, interpretó Te recuerdo Amanda de Víctor Jara. https://radio.uchile.cl/wp-content/uploads/2019/01/VID-20190104-WA0011.mp4 Otro de los asistentes al evento fue el destacado escritor Pablo D. Sheng, autor de la novela Charapo. Él resaltó la labor de la literatura y la escritura como una herramienta que ofrece oportunidades que los migrantes no obtendrían en sus trabajos. D. Sheng, además, dirige un taller para migrantes organizado también por ProMigrar y ya planea una segunda edición con una nueva camada de relatores finalistas de este certamen.

