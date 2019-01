c8d010a5b6

Internacional Bolivia rechaza dichos racistas de diputado brasileño "A quien no le gusten los indios, que se vaya a Bolivia", fue lo que dijo el diputado brasileño Rodrigo Amorim, causando indignación en el pueblo boliviano. Tanto el presidente Evo Morales, como sus opositores, rechazaron las declaraciones. Diario Uchile Lunes 7 de enero 2019 18:51 hrs.

El presidente boliviano, Evo Morales, no tardó en reaccionar tras los dichos del diputado brasileño Rodrigo Amorim, en los que afirmaba que “a quien le gusten los indios que se vaya a Bolivia, que además de ser comunista todavía está presidida por un indio”. El diputado por Río de Janeiro y cercano al presidente Jair Bolsonaro, señaló esto debido a la ocupación de un edificio de la ciudad por familias indígenas brasileñas, agregando que éste espacio “podría servir como estacionamiento, compras, área de ocio o equipamiento… como carioca me causa indignación. A quién le gusten los indios, que se vaya a Bolivia”. Las declaraciones racistas no tardaron en tener respuesta por parte del mandatario boliviano. “Para quienes repasamos la historia, no es novedad lo que un diputado del gobierno de Brasil dice. Está planteando en Brasil cero indígenas. Y si quieren ser indígenas, váyanse donde el Evo, imagínese semejante mensaje. Aquí los indígenas gobernamos, totalmente diferentes. Algo histórico, algo inédito. Un orgullo para todas y todos, eso no se ve”, dijo el presidente. Así también, la ministra de Comunicaciones de Bolivia, Gisela López, manifestó su rechazo a las declaraciones del parlamentario brasileño, indicando que éstos comentarios responden a la ignorancia. “Es ser ignorante de la historia. Es una ignorancia supina, una ignorancia atrevida y ofensiva. Las Naciones Unidas han declarado el año 2019 como el año de las lenguas originarias. Entonces este parlamentario brasileño está en contra ruta de todos los avances a nivel del planeta en cuanto a la reivindicación de nuestros orígenes”, comentó López. Incluso la oposición de Morales rechazó los dichos de Amorim. El ex presidente boliviano y principal opositor del gobierno actual, Carlos Mesa, indicó que las declaraciones ofenden a Bolivia y que las “diferencias ideológicas entre gobiernos no justifican tal afirmación. Lo indígena es parte esencial de nuestras identidades y nuestra fortaleza como nación”, comentó el ex presidente. Amorim ha causado polémica por considerar necesaria una limpieza de la Aldea Maracaná, contigua al estadio homónimo, que suele albergar familias indígenas y en donde hasta 1977 funcionó el Museo del Indio

