Nacional Política Se acaba el crédito: oposición pide destitución de Andrés Chadwick El caso Catrillanca continúa siendo un dolor de cabeza para La Moneda. Este lunes se conocieron detalles de la declaración del Jefe de Zona de la Araucanía, quien aseguró haber informado, al entonces Vicepresidente de la República, de que el comunero mapuche se encontraba desarmado. Una nueva contradicción que ha motivado el resurgimiento de los llamados para que el titular de Interior renuncie a su cargo. Montserrat Rollano Lunes 7 de enero 2019 19:01 hrs.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, habría sabido desde el primer día que no existió enfrentamiento, y que tanto el comunero mapuche, Camilo Catrillanca, como su acompañante estaban desarmados. Así lo afirmó el general (r) de Carabineros, Mauro Victtoriano, quien, en su declaración ante la Fiscalía en diciembre pasado, aseguró haber informado de esta situación desde un principio al jefe de gabinete. Según dio a conocer este lunes el portal electrónico Interferencia, Victtoriano informó una hora y media después de ocurridos los hechos a Chadwick. “Él me preguntó si a los carabineros les habían disparado y si los ocupantes del tractor llevaban armas, y le informé que no, pero por lo que me había dicho (el sargento Raúl Alarcón, acusado de matar a Catrillanca), le señalé que había disparos”. Consultado al respecto, el titular de Interior reconoció la existencia de la comunicación, aunque aseguró no haber entendido con claridad debido a problemas de interferencia. “Yo le señalé al fiscal que tuve todas las conversaciones que tuve el día miércoles, y una de ellas fue nuestra conversación telefónica con el general Victtoriano, que estaba en el sector. Lamentablemente había una muy mala comunicación e interferencia, por lo tanto, el general Victtoriano me pudo haber dicho lo que señala, pero no fue recibido adecuadamente”. Los dichos del ministro del Interior fueron fuertemente cuestionados, considerando, por un lado, que luego de más de 15 horas él mismo salió a hablar de un enfrentamiento y un hecho delictual y, por otro, la serie de contradicciones que han existido en este caso. El senador por Antofagasta, Alejandro Guillier, enfatizó que la autoridad tiene que dar explicaciones por las versiones contrapuestas a raíz de la muerte del comunero mapuche en Temucuicui. “El país merece una explicación. El Senado de la República dio su apoyo a una decisión de cambiar al general director de Carabineros sobre la base de que el Gobierno estaba siendo engañado. Hoy resulta de que no era así” En esa misma línea, el diputado del partido Socialista, Leonardo Soto, expresó que la “excusa (de Chadwick) es infantil e inverosímil” y que, si al general Victtoriano lo destituyeron por esa razón, el ministro del Interior “debe renunciar”. En tanto, la diputada frenteamplista, Gael Yeomans, indicó a través de Twitter que “de comprobarse sólo viene a aumentar la poca y nada de confianza que queda en las instituciones, y a reforzar que el ministro Chadwick está dispuesto a todo por mantenerse en el poder. Hace rato dejó de ser un interlocutor válido y esta historia debe terminar con su salida del gobierno”. De la misma forma, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, a través de la misma red social expresó: “El abogado de la familia Catrillanca lo ha planteado desde el primer minuto: tanto el alto mando como el ministro del interior sabían que Camilo estaba sin armas y que fue asesinado por agentes del Estado. Las responsabilidades políticas de Chadwick y Ubilla son claras y deben renunciar”. Por su parte, la diputada PC, Karol Cariola, cuestionó que el entonces Vicepresidente de la República no insistiera en la comunicación con el general Victtoriano: “Había un comunero Mapuche muerto y para el ministro ¿No fue relevante volver a llamar? ¿No fue relevante insistir para obtener la información fidedigna del entonces jefe de Zona de Control de Orden Público de Carabineros? ¡Negligencia y desidia inaceptable!. De esta forma, el primo del mandatario Sebastián Piñera queda nuevamente en el ojo del huracán. A las exigencias de la oposición, deben sumarse los pedidos de renuncia que han hecho los familiares de Camilo Catrillanca y la comunidad mapuche en general. También se han realizado numerosas manifestaciones en Santiago para que el titular de Interior deje su cargo, tal cual ha pasado con distintos funcionarios de Carabineros.

