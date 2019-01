34d8d19bef

Deportes Selección de Rugby 7 derrota a Argentina y gana torneo en Punta del Este Los "Cóndores" derrotaron de forma agónica a los "Pumas" 7-5 y se quedaron con la primera fecha del circuito sudamericano de Seven en Uruguay. Diario Uchile Lunes 7 de enero 2019 8:38 hrs.

Los “Cóndores 7” cerraron de gran manera este fin de semana al coronarse campeones del Seven de Punta del Este tras derrotar, en un dramático final, a Argentina. Tras haber ganado sus tres partidos del Grupo A ayer sábado, el equipo nacional comenzó la jornada dominical derrotando a Canadá por 31-10, en la ronda de cuartos de final. En la ronda de semifinales, los “Cóndores lograron remontar un inicio un poco flojo para terminar llevándose el triunfo por 24-14. Por el título del torneo, los nacionales debieron medirse ante la siempre complicada Argentina, la gran potencia del continente y que, esta vez, jugó con su equipo titular. El partido fue bastante friccionado, con Chile realizando un gran trabajo defensivo con el fin de soportar de la mejor manera los constantes ataques argentinos. Cuando se jugaban los últimos segundos del encuentro, Lucas Westcott marcó el try que le entregaba el empate a Chile. La conversión siguiente Rodrigo Fernández le daba la victoria a los “Cóndores 7” por un marcador de 7-5, en un triunfo histórico para el rugby nacional. De esta manera, Chile se tituló campeón invicto del torneo, en un gran primer paso en la búsqueda de la clasificación a los Seven de Las Vegas y Vancouver del World Sevens Series así como a la qualy de Hong Kong, premio que se entrega a la mejor selección sudamericana, sumando los resultados de los Seven de Punta del Este y Viña del Mar. Este último se jugará el próximo fin de semana, con los “Cóndores 7” buscando confirmar el gran momento del seven nacional.

