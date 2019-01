a874f2c08d

db25755adb

Política Andrés Chadwick descarta renunciar: “Tengo mi consciencia absolutamente tranquila” El jefe de la cartera de Interior y Seguridad Pública salió al paso de los cuestionamientos de la oposición que pedían su salida del gabinete. La autoridad aseguró haber siempre actuado acorde a las leyes y la Constitución, por lo que no ha pensado en renunciar. Diario Uchile Martes 8 de enero 2019 16:29 hrs. Compartir

En medio de las especulaciones sobre la posible renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick, a raíz de la declaración del general Mauro Victoriano, esta tarde, el jefe de gabinete salió a despejar las dudas, descartando su salida voluntaria del Gobierno: “Tengo mi conciencia absolutamente tranquila que no sólo he cumplido con rigor toda la ley, sino que además he hecho cumplir la ley. He cumplido la Constitución, he cumplido la ley”. Asimismo agregó: “No he pensado en renunciar porque mi compromiso con el presidente de la República es hasta cuando él me indique seguir colaborando para efectos de desarrollar, entre otras materias, una reforma muy importante a nuestras policías”. El titular de Interior, fue categórico en que “hemos actuado siempre con la verdad y esa verdad ha quedado demostrada en que inmediatamente hemos pedido toda la información, hemos enviado todos los antecedentes, no hemos creído ninguna versión de forma anticipada, hemos dejado todos en mano del fiscal y así lo señalé en el palacio de la Moneda el día siguiente de la muerte de Camilo Catrillanca. Andrés Chadwick confirmó que el Presidente Sebastián Piñera decidió cambiar su agenda en el sur del país y optó por regresar durante esta jornada a Santiago debido al clima que se vive en el país a raíz de esta situación.

En medio de las especulaciones sobre la posible renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick, a raíz de la declaración del general Mauro Victoriano, esta tarde, el jefe de gabinete salió a despejar las dudas, descartando su salida voluntaria del Gobierno: “Tengo mi conciencia absolutamente tranquila que no sólo he cumplido con rigor toda la ley, sino que además he hecho cumplir la ley. He cumplido la Constitución, he cumplido la ley”. Asimismo agregó: “No he pensado en renunciar porque mi compromiso con el presidente de la República es hasta cuando él me indique seguir colaborando para efectos de desarrollar, entre otras materias, una reforma muy importante a nuestras policías”. El titular de Interior, fue categórico en que “hemos actuado siempre con la verdad y esa verdad ha quedado demostrada en que inmediatamente hemos pedido toda la información, hemos enviado todos los antecedentes, no hemos creído ninguna versión de forma anticipada, hemos dejado todos en mano del fiscal y así lo señalé en el palacio de la Moneda el día siguiente de la muerte de Camilo Catrillanca. Andrés Chadwick confirmó que el Presidente Sebastián Piñera decidió cambiar su agenda en el sur del país y optó por regresar durante esta jornada a Santiago debido al clima que se vive en el país a raíz de esta situación.