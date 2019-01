a874f2c08d

db25755adb

Nacional Política Contra viento y marea: Chadwick se resiste a renunciar pese a presión de la oposición Aumenta la presión para exigir la salida de Andrés Chadwick luego de que éste reconociera haberse comunicado con el jefe de zona de la Araucanía, quien le informó que Camilo Catrillanca estaba desarmado. Si bien hay consenso en las bancadas en solicitar su renuncia, el jefe de gabinete descartó abandonar su cargo, asegurando tener "la conciencia absolutamente tranquila". Montserrat Rollano Martes 8 de enero 2019 14:42 hrs. Compartir

Luego de que se revelara parte de la declaración del general(r) Mauro Victtoriano, quien aseguró haber informado al ministro del Interior, Andrés Chadwick sobre la inexistencia de armas por parte de Camilo Catrillanca, parlamentarios y dirigentes de todas las bancadas de oposición reactivaron la ofensiva en contra del jefe de gabinete solicitando su salida del cargo. Durante la mañana, representantes de diversos partidos de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, llegaron hasta La Moneda para dejar una carta en la que hacían un llamado al ministro y mano derecha de Piñera, a asumir su responsabilidad política y dar un paso al costado. La diputada comunista Camila Vallejo, hizo hincapié en la poca credibilidad hacia la figura del ministro del Interior, lo que, señaló, es insostenible. “Hemos tenido que presenciar sistemáticamente mentiras, no solamente por parte de carabineros y de su institución, sino que también de ministros de Estado y eso no lo podemos seguir tolerando” En esa misma línea, la diputada socialista, Emilia Nuyado, quien fue la encargada de interpelar al ministro Chadwick, dijo que el secretario de Estado ha mentido en distintas instancias, así como al Presidente de la República y al país, por lo que debe renunciar. Por su parte, el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, recordó la serie de declaraciones que entregó el Ejecutivo las horas, e incluso días posteriores a los hechos, en donde se hablaba de un enfrentamiento con Carabineros. “Esto es gravísimo porque hay 48 horas en que el Gobierno sigue sosteniendo la tesis del enfrentamiento y aquí hay una trama de mentiras que tiene que terminar. EL día 14 fue el asesinato, el día 15 el ministro Chadwick hace un punto de prensa en el que habla de enfrentamiento, el día 16 el Presidente de la República habla del derecho a defensa de Carabineros”. El parlamentario enfatizó además que, si bien como bancada del Frente Amplio están disponibles para impulsar una acusación constitucional, no estarán dispuestos a un “show político” y que, si no hay un compromiso de todas las bancadas, no sería conveniente propiciar esta acción como ocurrió meses atrás en donde la Democracia Cristiana retiró su respaldo a la iniciativa. En tanto este martes, luego de una reunión entre parlamentarios DC en el Congreso, se resolvió solicitar la salida del ministro Chadwick, aunque en relación a la acusación constitucional no hubo unanimidad y se esperará evaluar el mérito de ésta en caso de que se presente, para lo cual se requieren 78 de los 155 votos. “No he pensado en renunciar” Paralelamente los partidos se reunían para unificar criterios y evaluar los pasos a seguir, el ministro del Interior, quien participó de un par de instancias en el Parlamento, enfrentó a los medios de comunicación para disipar los rumores que a esa hora hablaban de un inminente ajuste ministerial. Escoltado por parlamentarios gremialistas, entre ellos, el senador Iván Moreira y la presidenta de la UDI Jacqueline van Risselberghe, la autoridad fue categórica al asegurar que no ha pensado en renunciar y que no existen argumentos para destituirlo a través de una acusación constitucional. “No he pensado en renunciar porque mi compromiso con el Presidente de la República es hasta cuando él me indique seguir colaborando para efectos de desarrollar, entre otras materias, una reforma muy importante a nuestras policías”. En esa misma línea, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes aseguró que un sector de la oposición ha sido muy irresponsable, impulsando acusaciones que no poseen ningún mérito y acusó un “uso mal intencionado de este tipo de herramientas”.

Luego de que se revelara parte de la declaración del general(r) Mauro Victtoriano, quien aseguró haber informado al ministro del Interior, Andrés Chadwick sobre la inexistencia de armas por parte de Camilo Catrillanca, parlamentarios y dirigentes de todas las bancadas de oposición reactivaron la ofensiva en contra del jefe de gabinete solicitando su salida del cargo. Durante la mañana, representantes de diversos partidos de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, llegaron hasta La Moneda para dejar una carta en la que hacían un llamado al ministro y mano derecha de Piñera, a asumir su responsabilidad política y dar un paso al costado. La diputada comunista Camila Vallejo, hizo hincapié en la poca credibilidad hacia la figura del ministro del Interior, lo que, señaló, es insostenible. “Hemos tenido que presenciar sistemáticamente mentiras, no solamente por parte de carabineros y de su institución, sino que también de ministros de Estado y eso no lo podemos seguir tolerando” En esa misma línea, la diputada socialista, Emilia Nuyado, quien fue la encargada de interpelar al ministro Chadwick, dijo que el secretario de Estado ha mentido en distintas instancias, así como al Presidente de la República y al país, por lo que debe renunciar. Por su parte, el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, recordó la serie de declaraciones que entregó el Ejecutivo las horas, e incluso días posteriores a los hechos, en donde se hablaba de un enfrentamiento con Carabineros. “Esto es gravísimo porque hay 48 horas en que el Gobierno sigue sosteniendo la tesis del enfrentamiento y aquí hay una trama de mentiras que tiene que terminar. EL día 14 fue el asesinato, el día 15 el ministro Chadwick hace un punto de prensa en el que habla de enfrentamiento, el día 16 el Presidente de la República habla del derecho a defensa de Carabineros”. El parlamentario enfatizó además que, si bien como bancada del Frente Amplio están disponibles para impulsar una acusación constitucional, no estarán dispuestos a un “show político” y que, si no hay un compromiso de todas las bancadas, no sería conveniente propiciar esta acción como ocurrió meses atrás en donde la Democracia Cristiana retiró su respaldo a la iniciativa. En tanto este martes, luego de una reunión entre parlamentarios DC en el Congreso, se resolvió solicitar la salida del ministro Chadwick, aunque en relación a la acusación constitucional no hubo unanimidad y se esperará evaluar el mérito de ésta en caso de que se presente, para lo cual se requieren 78 de los 155 votos. “No he pensado en renunciar” Paralelamente los partidos se reunían para unificar criterios y evaluar los pasos a seguir, el ministro del Interior, quien participó de un par de instancias en el Parlamento, enfrentó a los medios de comunicación para disipar los rumores que a esa hora hablaban de un inminente ajuste ministerial. Escoltado por parlamentarios gremialistas, entre ellos, el senador Iván Moreira y la presidenta de la UDI Jacqueline van Risselberghe, la autoridad fue categórica al asegurar que no ha pensado en renunciar y que no existen argumentos para destituirlo a través de una acusación constitucional. “No he pensado en renunciar porque mi compromiso con el Presidente de la República es hasta cuando él me indique seguir colaborando para efectos de desarrollar, entre otras materias, una reforma muy importante a nuestras policías”. En esa misma línea, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes aseguró que un sector de la oposición ha sido muy irresponsable, impulsando acusaciones que no poseen ningún mérito y acusó un “uso mal intencionado de este tipo de herramientas”.