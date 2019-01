34f6cfe2bf

Cultura Sebastián Lelio: "Lo que ahora me interesa implica un giro en relación a mis últimas películas" El director de películas como Gloria y Una mujer fantástica conversó con Radioanálisis sobre su trabajo cinematográfico, así como de la retrospectiva que presentará la Cineteca Nacional sobre su obra. "Lo que une a mis películas, de alguna forma, es que se muestran personajes que están dispuestos a pagar el precio por estar más cerca de quienes son", dijo. Escucha entrevista aquí. Martes 8 de enero 2019 18:22 hrs.

En marzo de 2018, el equipo de Sebastián Lelio se hizo merecedor de un codiciado reconocimiento: el Premio Óscar a la Mejor Película Extranjera por Una mujer fantástica, filme donde se presentó la historia de una chica transgénero que debía enfrentarse a la sociedad frente a la pérdida de su pareja. Entonces, lejos del galardón, la película logró reactivar un debate que, para entonces, parecía dormido en el Congreso, es decir, la Ley de Identidad de Género, que finalmente fue promulgada en diciembre de 2018. Ese hito cinematográfico y de debate público marcó, sin duda, la trayectoria del realizador. Por ello, la Cineteca Nacional de Chile decidió presentar una retrospectiva del cineasta, quien también participará en el ciclo a través de diferentes conversaciones. “La actividad me asustó un poco, porque no soy tan viejo, pero lo considero no como el comienzo del fin, sino como el fin del comienzo”, dijo el realizador respecto del ciclo en conversación con el programa Radioanálisis de Radio Universidad de Chile. En este sentido, el cineasta manifestó que sus películas coinciden en cómo los personajes enfrentan sus dificultades: “Lo que une a mis películas es que se muestran personajes que están dispuestos a pagar el precio por estar más cerca de quienes son. Me gusta mucho esto de colocarlos en situaciones donde se ven acorralados, porque eso los obliga a mostrar la madera de la que están hechos”, dijo. “Se ha hablado mucho de que he sido un director de mujeres y que me interesa el tema de la mujer, pero en verdad, en las películas anteriores ese no es el foco principal. En La sagrada familia (2006) y El año del tigre (2011), por supuesto que hay mujeres, pero no en la misma intensidad con que se aborda el tema después”, añadió. El realizador señaló que luego de concluido el proceso de Una mujer fantástica, se encuentra enfrentando un periodo de transiciones “naturales”: “Lo que me interesa ahora implica un cierto giro en relación a mis tres últimas películas. Lo que viene ahora tiene que ver con otros temas. Así que diría que viene una etapa nueva”, apuntó. Asimismo, indicó que, si una “película que no resuena con los tiempos que corren (…) es como que le faltase algo”. En mayo de 2018, Lelio estrenó la película Disibedience, la que fue protagonizada por Rachel McAdams y Rachel Weisz. En tanto, el 8 de marzo se estrenará en Estados Unidos Gloria Bell, adaptación de la cinta Gloria que fue protagonizada por Julianne Moore. Entre abril y junio debería llegar esta producción a Chile.

