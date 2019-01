a874f2c08d

db25755adb

Medio Ambiente Nacional SMA suspende proceso sancionatorio contra SQM por daños en el Salar de Atacama La Superintendencia de Medio Ambiente aclaró que la causa podría reactivarse al no cumplirse el programa presentado por la minera no metálica que recientemente aprobó el organismo regulador. Rodrigo Fuentes Martes 8 de enero 2019 7:41 hrs. Compartir

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) comunicó este lunes que suspendió el proceso sancionatorio contra la compañía explotadora de litio SQM, luego de aprobar un conjunto de medidas correctivas, por daños producidos al Salar de Atacama y comunidades aledañas. El organismo regulador dio el visto bueno a un programa de cumplimiento de 18 meses en que la firma se comprometió a “diversas acciones tendientes al monitoreo en línea relacionados con sus extracciones de salmuera y agua industrial”, según el expediente. Para el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, la decisión de la SMA deja certezas e incertidumbres. El parlamentario por la región de Antofagasta precisó que después de múltiples denuncias y acusaciones por daños en el Salar de Atacama, la empresa finalmente reconoce responsabilidad, sin embargo, argumentó, que no existe un organismo fiscalizador efectivo para comprobar el cumplimiento de las medidas. “Es bueno que se asuman ciertos compromisos, además van a tener que realizar un Estudio de Impacto Ambiental, con participación ciudadana de la comunidad circundante de la región, quienes han sido los más afectados. Por ese lado no podría ser peor lo que ha hecho hasta ahora la empresa SQM, pero sin duda existe mucha incertidumbre porque la superintendencia no cuenta con la capacidad fiscalizadora, más aún, teniendo en cuenta que la compañía ha mentido en reiteradas oportunidades, por lo que no debería hacerlo en esta ocasión”, afirmó. Entre las medidas reparatorias comprometidas por SQM se encuentran: Ajustar la extracción de salmuera a la Resolución de Calificación Ambiental, devolución en un período de 6 meses del volumen de salmuera sobre extraído, implementar un sistema de monitoreo en línea, paralizar la extracción de agua dulce en el pozo Camar 2, recolección de semillas y viverización de especies, efectuar estudios sobre efectos de la extracción del mineral y entregar la información en formato exigido por la normativa, entre otras. La empresa SQM ha sido procesada por al menos seis infracciones a sus operaciones en el Salar Atacama, que tienen relación con los daños producidos en la zona y comunidades locales, debido a la descontrolada extracción de salmuera y agua fresca que se encuentra en la zona.

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) comunicó este lunes que suspendió el proceso sancionatorio contra la compañía explotadora de litio SQM, luego de aprobar un conjunto de medidas correctivas, por daños producidos al Salar de Atacama y comunidades aledañas. El organismo regulador dio el visto bueno a un programa de cumplimiento de 18 meses en que la firma se comprometió a “diversas acciones tendientes al monitoreo en línea relacionados con sus extracciones de salmuera y agua industrial”, según el expediente. Para el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, la decisión de la SMA deja certezas e incertidumbres. El parlamentario por la región de Antofagasta precisó que después de múltiples denuncias y acusaciones por daños en el Salar de Atacama, la empresa finalmente reconoce responsabilidad, sin embargo, argumentó, que no existe un organismo fiscalizador efectivo para comprobar el cumplimiento de las medidas. “Es bueno que se asuman ciertos compromisos, además van a tener que realizar un Estudio de Impacto Ambiental, con participación ciudadana de la comunidad circundante de la región, quienes han sido los más afectados. Por ese lado no podría ser peor lo que ha hecho hasta ahora la empresa SQM, pero sin duda existe mucha incertidumbre porque la superintendencia no cuenta con la capacidad fiscalizadora, más aún, teniendo en cuenta que la compañía ha mentido en reiteradas oportunidades, por lo que no debería hacerlo en esta ocasión”, afirmó. Entre las medidas reparatorias comprometidas por SQM se encuentran: Ajustar la extracción de salmuera a la Resolución de Calificación Ambiental, devolución en un período de 6 meses del volumen de salmuera sobre extraído, implementar un sistema de monitoreo en línea, paralizar la extracción de agua dulce en el pozo Camar 2, recolección de semillas y viverización de especies, efectuar estudios sobre efectos de la extracción del mineral y entregar la información en formato exigido por la normativa, entre otras. La empresa SQM ha sido procesada por al menos seis infracciones a sus operaciones en el Salar Atacama, que tienen relación con los daños producidos en la zona y comunidades locales, debido a la descontrolada extracción de salmuera y agua fresca que se encuentra en la zona.