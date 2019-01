TC revisa requerimiento de Chile Vamos por glosa presupuestaria de 2019

Los rectores Ennio Vivaldi, de la Universidad de Chile, Aldo Valle de la Universidad de Valparaíso y Patricio Sanhueza de la Universidad de Concepción, junto a la senadora Yasna Provoste, acudieron hasta el Tribunal Constitucional para realizar una presentación que defienda la incorporación de la glosa en el Presupuesto 2019 que autoriza a utilizar los excedentes del Fondo Solidario exclusivo de las universidades del Consejo de Rectores (Cruch).

Recordemos que parlamentarios de Chile Vamos ingresaron un requerimiento impugnando dicha glosa, documento que comenzó a ser revisado ante dicha instancia resolutiva.

A juicio de la representante de la Democracia Cristiana, es fundamental que las universidades puedan contar con esos recursos, y criticó la actitud de Chile Vamos de recurrir, de manera constante, al Tribunal Constitucional.

“Fue una glosa parlamentaria, una indicación que se incorporó en la ley de presupuestos que permite dar flexibilidad solo por un año a las universidades del Cruch, es decir, a nosotros nos parece que esta es una indicación claramente admisible dentro de las facultades que tiene el Parlamento y ,como ya es frecuente, cuando la derecha pierde una discusión democrática, acude hasta el Tribunal Constitucional”.

Asimismo, agregó que “vamos a estar muy atentos a los alegatos y a la decisión del tribunal, porque de acogerse el requerimiento esto va a terminar siendo la protección y un buen negocio para los bancos, dado que hoy la ley obliga a las universidades a depositar estos excedentes en instrumentos bancarios”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, detalló algunos de los perjuicios que ocasionaría en las universidades el no poder usar libremente estos recursos.

“Los distintos rectores han hecho estimaciones de lo que son los déficit a los que se verían enfrentados por diversas razones que tienen que ver con gratuidad, una de las cuales no menor es la cantidad de estudiantes que debe prolongar sus estudios, porque las condiciones de estudio no son óptimas y la ley actual deja prácticamente sin respaldo a la universidad con respecto de esos fondos”.

La máxima autoridad académica de nuestra casa de estudios solicitó “a los parlamentarios de Chile Vamos que reconsideren, porque de no ser así, no vemos cómo vamos a poder compatibilizar la situación legal que lleva la gratuidad con la situación presupuestaria. Y estamos ofreciendo una solución que no afecta a nadie”.

El requerimiento que comenzó a ser revisado por el Tribunal Constitucional fue ingresado a comienzos de diciembre pasado por los diputados Jaime Bellolio (UDI) y Mario Desbordes (RN), junto al abogado Diego Vicuña (Fundación Jaime Guzmán), en representación de las bancadas de la UDI, RN y Evópoli.