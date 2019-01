Alcalde Sharp y el puerto

Señor Director: Hasta septiembre del 73 Chile contaba con una clase trabajadora organizada de mas del 60% de sus miembros en todo el país todos bajo la CUT. Se podía decir que Chile estaba al día en este punto con el resto de los países occidentales lo que tuvo como consecuencia el triunfo de S. Allende, o sea que un 40% de la población estaba organizada bajo las banderas del sindicalismo y el apoyo de la izquierda lo cual fue el corolario de lo que inició L. E Recabarren a comienzos del siglo XX algo posterior a la masacre de la escuela Santa Maria de Iquique. Fue una lucha de los sectores populares por cerca de 70-80 años. Todo terminó con el golpe cívico militar, de vuelta a la casilla número 1, o sea al siglo XIX, cuestión que fue repudiada en todo el mundo. Los trabajadores de los sectores estratégicos, privilegiados por sobre el resto, aunque hay que reconocer que fueron la vanguardia en cuanto a organización, que detrás de ellos seguía el resto. Entre ellos estaban los trabajadores portuarios. Que puede ser más estratégicos que los trabajadores que despachan productos chilenos a todo el mundo? Eso quedó restablecido con el desenlace del conflicto en Valparaíso ahora en Diciembre del 2018, algo histórico en que la clase trabajadora chilena recomienza la retoma de su dignidad, el llevar a sus hijos algo mejor en lo económico este Año Nuevo 2019 en Valparaíso. Gracias trabajadores portuarios por ayudarnos a recobrar lo perdido, la dignidad. Antes de seguir celebrando debemos pensar a quienes tuvieron al frente en esta refriega sindical, nada menos que a los Von Appen inmigrantes alemanes de 3era o 4ta generación ya sea escapando del nazismo o escapando de las consecuencias de haber sido parte de la monstruosa maquinaria. A como se movió el Von Appen del conflicto nos quedamos con lo segundo que esta es una familia que escapa de la responsabilidad de los delitos cometidos en Alemania, por su accionar no nos queda la menor duda, estos son alemanes que han permanecido impunes a sus acciones en Alemania, así los demostraron frente a trabajadores chilenos. Intervino el gobierno y es un merito para el Presidente y sus desplumados ministros, esto nos deja como enseñanza que las concesiones tienen que ser revisadas, Von Appen debió haber perdido la suya, como la consiguió? Lo de los trabajadores portuarios fue mas bien un triunfo simbólico sobre la camarilla empresarial que esta vez está revertida de caracter germánico en el mal sentido de la frase porque a la vez soy admirador de A. Merkel. Gran líder que tuvo Alemania durante muchos años, lamentablemente ha sido desplazada por los Von Appen en Alemania, es por eso importante el significado de lo logrado por los humildes medios pollos del puerto de Valparaíso retomar una lucha que ya estaba olvidada. Ahora el alcalde Sharp tiene la oportunidad de recuperar el puerto para la ciudad de Valparaíso, o en su defecto instalar una tasa impositiva del 30% sobre las ganancias que genere el trafico de exportaciones e importaciones, esto pagado por los concesionarios. Para lograr esto es necesaria la movilización ciudadana en conjunto con los sindicatos no solo de Valparaíso sino de todos los puertos del pais que se plieguen. He estado en Valparaiso después de años de ausencia y nunca lo había tal pobre y precario, atrás quedó Pancho lindo. A propósito de celebraciones, con lo recaudado se pueden hacer obras públicas, y una que otra celebración en favor de algún país hermano exceptuando Estados Unidos Brasil y Colombia.