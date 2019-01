726c6e8d88

Nacional Política Andrés Chadwick, el inamovible El Presidente Sebastián Piñera dio un rotundo respaldo a la gestión del ministro del Interior. Mientras, momento antes, diputados de oposición decidieron postergar y dejar en estudio una eventual acusación constitucional contra el jefe de Gabinete. Rodrigo Fuentes Miércoles 9 de enero 2019 18:55 hrs.

“Andrés Chadwick es un muy buen ministro y cuenta con toda mi confianza”. Así de tajante fue el respaldo que este miércoles dio el Presidente Sebastián Piñera a la labor que ha realizado el jefe de Gabinete. Lo anterior, después de las críticas horas y delicada situación política que pasó el secretario de Estado al conocerse que la oposición sumaba fuerza para una acusación constitucional en su contra. Alerta que se fue disipando durante el día, después de saber que la bancada de la Democracia Cristiana desestimara impulsar dicha herramienta constitucional. Esto, además, se dio en medio de las múltiples solicitudes de renuncia por parte de varios congresistas, y que se produjeron luego que Andrés Chadwick declarara que debido a una “interferencia en la llamada telefónica” no escuchó cuando el ex general Mauro Victtoriano le informó, apenas falleció Camilo Catrillanca, que el comunero mapuche no estaba armado al momento de su asesinato. Durante la mañana de este miércoles, las diversas bancadas de parlamentarios de oposición se reunieron para analizar la viabilidad de una eventual acusación constitucional contra el ministro del Interior. Después de las conversaciones, los representantes legislativos decidieron constituir un equipo técnico jurídico que tendrá como tarea redactar un libelo que entregue fundamentos para presentar la acción. Al respecto, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Matías Walker, aseveró que, junto con otras bancadas, esperarán el resultado del informe para decidir el apoyo de tal juicio jurídico político en contra de Andrés Chadwick. “Nuestra bancada, junto a la de diputados del Partido Radical, Regionalista Verde, entre otras, estamos absolutamente abiertos a estudiar la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro del Interior. En base a ese trabajo realizado por expertos vamos a tomar una decisión, pero todos estamos de acuerdo hoy día con que Andrés Chadwick debe renunciar”, afirmó. El equipo técnico jurídico encargado de confeccionar el libelo acusatorio tendrá como plazo los últimos días de enero para realizar dicha labor. Teniendo en cuenta que el trabajo en el Congreso Nacional termina en similar fecha, es absolutamente factible que todo continúe en marzo próximo. Después de constituirse como un tema prioritario para la oposición, la acusación constitucional podría terminar y formar parte de un punto más en la abultada discusión legislativa que se espera para el inicio del nuevo periodo parlamentario en 2019. Por otra parte, el diputado del PPD y ex Intendente de la Araucanía, Ricardo Celis, fue elegido como presidente de la Comisión Investigadora del caso Catrillanca, que durante esta miércoles se constituyó en la Cámara de Baja.

